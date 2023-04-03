РФ намагається відновити репутацію бригади, яка провалила наступ на Вугледар: причина

Невдачі 155-ї окремої морської піхотної бригади дедалі більше пов’язують зі старшим військовим керівництвом РФ

Міноборони Росії, ймовірно, проводить цілеспрямовану інформаційну операцію, щоб відродити репутацію бригади, яка стала синонімом нещодавніх невдач Росії в Україні. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

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Розвідка зазначає, що упродовж березня 2023 року діяльність 155-ї окремої морської піхотної бригади висвітлювалась за допомогою деяких із наймасштабніших російських відеозаписів бойових дій із шоломної камери, а також телевізиту відомого російського телеведучого Володимира Соловйова.

Були публічні повідомлення про те, що формування перебуває у «піднесеному настрої з твердою рішучістю досягти поставлених цілей», а також зображення, на яких показано переозброєння 155-ї на модифіковані танки.

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«Насправді 155-й дивізіон, ймовірно, принаймні двічі за останні шість місяців був знижений до боєздатного статусу через те, що він брав участь у тактично помилкових фронтових атаках поблизу Вугледара в Донецькій області. Зусилля міністерства оборони відродити імідж бригади, ймовірно, відображають занепокоєння тим, як її невдачі дедалі більше пов’язували з російським старшим військовим керівництвом», – зазначають в міноборони Британії.

Нагадаємо, триває 404-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Ворог зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За добу тут було відбито понад 70 атак противника. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка.