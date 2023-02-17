У Росії вибух на заводі, що виробляє детонатори: є жертви

За даними агентства, внаслідок вибуху одна людина загинула, троє постраждали

У Самарській області в Росії на Чапаєвському механічному заводі, що виробляє детонатори та вибухівку, стався вибух. Про це 17 лютого повідомив ТАРС із посиланням на екстрені служби.

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За даними агентства, внаслідок вибуху одна людина загинула, троє постраждали.

«В одному з цехів Чапаєвського механічного заводу сталася детонація вибухової речовини, пожежі не сталося», – йдеться у повідомленні.

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Як зазначено на сайті Чапаєвського механічного заводу, підприємство спеціалізується на випуску промислових засобів підривання. Серед них — капсулі-детонатори, піротехнічні реле, шнури, що детонують, кумулятивні заряди, герметичні вибухові патрони, патроновані емульсійні вибухові речовини.

Раніше повідомлялося, що у Ярославській області Росії вибухнув газопровід. Після цього виникла пожежа.