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У Росії вибух на заводі, що виробляє детонатори: є жертви

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Росії вибух на заводі, що виробляє детонатори: є жертви
Чапаєвський механічний завод

За даними агентства, внаслідок вибуху одна людина загинула, троє постраждали

У Самарській області в Росії на Чапаєвському механічному заводі, що виробляє детонатори та вибухівку, стався вибух. Про це 17 лютого повідомив ТАРС із посиланням на екстрені служби.

За даними агентства, внаслідок вибуху одна людина загинула, троє постраждали.

«В одному з цехів Чапаєвського механічного заводу сталася детонація вибухової речовини, пожежі не сталося», – йдеться у повідомленні.

У Росії вибух на заводі, що виробляє детонатори: є жертви фото 1

Як зазначено на сайті Чапаєвського механічного заводу, підприємство спеціалізується на випуску промислових засобів підривання. Серед них — капсулі-детонатори, піротехнічні реле, шнури, що детонують, кумулятивні заряди, герметичні вибухові патрони, патроновані емульсійні вибухові речовини.

Раніше повідомлялося, що у Ярославській області Росії вибухнув газопровід. Після цього виникла пожежа. 

Теги: вибух завод

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