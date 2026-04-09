Головна Світ Політика
search button user button menu button

Лідер угорської опозиції потролив російського кореспондента на мітингу

glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Лідер угорської опозиції потролив російського кореспондента на мітингу
Мадяр жорстко відреагував на появу російського журналіста
коллаж: glavcom.ua

Політик публічно звернувся до журналіста зі сцени і викликав різку реакцію натовпу

Лідер угорської опозиційної партії «Тиса» Петер Мадяр під час передвиборчого мітингу публічно звернувся до російського кореспондента, якого помітив серед присутніх. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на угорського мовника Telex.

Інцидент стався у місті Кішкунлакхаза під час завершення виступу політика. «Дозвольте привітати тут представника російської пропаганди. Дякую, що завітали і насолоджуєтесь свободою тут, в Угорщині – і зміною режиму», – сказав Мадяр.

Після цього у натовпі почали лунати вигуки «Росіяни, забирайтесь додому» – гасло, яке використовували ще під час угорської революції. Згодом учасники мітингу хором заспівали відому патріотичну поему Шандора Петефі Nemzeti dal, що стала символом боротьби за свободу у XIX столітті.

Сам Мадяр припустив, що кореспондент може бути пов’язаний із російською розвідкою. «У мене для вас, пане, погані новини – сподіваюсь, ви з перекладачем. Історія Угорщини не пишеться ні у Москві, ні у Брюсселі, ні у Вашингтоні, а тут – на угорських вулицях, угорським народом […] Угорці – волелюбна нація. Вони не люблять, щоб їм вказували, як вирішувати і за кого голосувати», – наголосив він.

Політик також заявив, що наступну річницю угорської революції країна може відзначати вже як «справді вільна, незалежна і європейська держава».

Нагадаємо, що опозиційна угорська партія «Тиса» може отримати конституційну більшість у парламенті за підсумками виборів, що відкриває шлях до масштабних змін у країні.

Згідно з оцінками, «Тиса» може здобути від 138 до 142 мандатів у парламенті зі 199 місць. Такий результат дозволить партії сформувати кваліфіковану більшість і самостійно змінювати конституцію та ключові закони.

Водночас правляча партія «Фідес» прем’єр-міністра Віктора Орбана, за прогнозами, отримає від 49 до 55 місць. Ультраправа партія «Наша батьківщина» може провести до парламенту п’ять або шість депутатів.

Теги: росія вибори Угорщина Петер Мадяр

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Новини

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua