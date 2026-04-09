Лідер угорської опозиції потролив російського кореспондента на мітингу

Політик публічно звернувся до журналіста зі сцени і викликав різку реакцію натовпу

Лідер угорської опозиційної партії «Тиса» Петер Мадяр під час передвиборчого мітингу публічно звернувся до російського кореспондента, якого помітив серед присутніх. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на угорського мовника Telex.

Інцидент стався у місті Кішкунлакхаза під час завершення виступу політика. «Дозвольте привітати тут представника російської пропаганди. Дякую, що завітали і насолоджуєтесь свободою тут, в Угорщині – і зміною режиму», – сказав Мадяр.

Після цього у натовпі почали лунати вигуки «Росіяни, забирайтесь додому» – гасло, яке використовували ще під час угорської революції. Згодом учасники мітингу хором заспівали відому патріотичну поему Шандора Петефі Nemzeti dal, що стала символом боротьби за свободу у XIX столітті.

Сам Мадяр припустив, що кореспондент може бути пов’язаний із російською розвідкою. «У мене для вас, пане, погані новини – сподіваюсь, ви з перекладачем. Історія Угорщини не пишеться ні у Москві, ні у Брюсселі, ні у Вашингтоні, а тут – на угорських вулицях, угорським народом […] Угорці – волелюбна нація. Вони не люблять, щоб їм вказували, як вирішувати і за кого голосувати», – наголосив він.

Політик також заявив, що наступну річницю угорської революції країна може відзначати вже як «справді вільна, незалежна і європейська держава».

Нагадаємо, що опозиційна угорська партія «Тиса» може отримати конституційну більшість у парламенті за підсумками виборів, що відкриває шлях до масштабних змін у країні.

Згідно з оцінками, «Тиса» може здобути від 138 до 142 мандатів у парламенті зі 199 місць. Такий результат дозволить партії сформувати кваліфіковану більшість і самостійно змінювати конституцію та ключові закони.

Водночас правляча партія «Фідес» прем’єр-міністра Віктора Орбана, за прогнозами, отримає від 49 до 55 місць. Ультраправа партія «Наша батьківщина» може провести до парламенту п’ять або шість депутатів.