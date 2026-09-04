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Тіло чоловіка знайдено у Львові. Моторошні подробиці із соцмереж виявилися фейком

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Тіло чоловіка знайдено у Львові. Моторошні подробиці із соцмереж виявилися фейком
Правоохоронці попередньо виключили насильницьку смерть
фото: «Укрінформ»

На вулиці Скорини було виявлено тіло 1981 року народження без ознак насильницької смерті

У соцмережах з'явилися повідомлення про нібито виявлення чоловіка з відрізаною головою поблизу школи №86 у Львові. Однак джерела «Главкома» у правоохоронних органах спростували цю інформацію.

Ввечері 3 вересня на вулиці Скорини у Львові справді було знайдено тіло чоловіка 1981 року народження. За попередніми даними, ознак насильницької смерті на тілі не виявлено. Інформація, яка поширювалася в соцмережах про нібито відрізану голову чоловіка, не відповідає дійсності.

Відомо, що чоловік мав кілька супутніх захворювань.

Згодом поліція Львівщини повідомила, що 2 вересня правоохоронці отримали повідомлення про зникнення 45-річного львів’янина, який мав захворювання.

Під час оперативно-розшукових заходів було встановлено, що чоловік міг перебувати в районі вулиці Скорини. 4 вересня його тіло знайшли у каналізаційному колекторі.

Остаточну причину смерті буде встановлено за результатами судово-медичної експертизи. Наразі поліція з’ясовує всі обставини події.

Нагадаємо, 22 серпня в соцмережах поширилася інформація про нібито смерть чоловіка біля Сихівського районного ТЦК та СП у Львові. Насправді 53-річному чоловікові стало зле під час мобілізаційних заходів – у нього різко погіршилося самопочуття та підвищився артеріальний тиск. 

Наступного дня у Львові сталася пожежа в аптеці на вулиці Городоцькій. Під час ліквідації займання рятувальники виявили тіло загиблого. Попередньою причиною пожежі називали несправність електрообладнання.

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Теги: Львів смерть поліція

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