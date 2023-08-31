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Удар по аеродрому Курська картонними дронами: з'явилося відео тестувань розробки

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Удар по аеродрому Курська картонними дронами: з'явилося відео тестувань розробки
фото скріншот відео

Картонні дрони є невидимими для ворожих радарів

Військові контррозвідники СБУ атакували аеродром у російському Курську вночі 27 серпня за допомогою картонних дронів. Про це повідомив журналіст Юрій Бутусов.

16 беспілотних літальних апаратів уразили чотири винищувачі Су-30 та один МіГ-29. Крім того, було уражено радари російського комплексу С-300 та дві системи «Панцир». «Атака була здійснена картонними дронами, які змогли пролетіти ешелоновану систему з радарами далекого виявлення та не були виявленими», – зазначив журналіст.

Також він оприлюднив відео випробування картонних дронів.

За інформацією джерел, картонні дрони є невидимими для ворожих радарів. Як продемонструвало випробування, після вибуху вражаючі елементи накривають доволі велику площу, достатню, щоб пошкодити навіть великий літак.

Нагадаємо, як раніше повідомляв «Главком» у ніч на 27 серпня у Курську пролунали вибухи. Місцеві у соцмережах повідомляли, що також чули автоматні черги. Пізніше з'явилися кадри з моментом вибуху, на яких видно яскравий спалах у нічному небі.

Губернатор Курської області підтвердив, що Курськ намагалися атакувати дронами. Проте він лише заявив, що один БПЛА влучив у багатоповерхівку.

Теги: літак радари журналіст безпілотник Юрій Бутусов аеродром

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