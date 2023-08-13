CNN: Росія почала виробництво власної версії «Шахедів»

Британські дослідники проаналізували фрагменти двох російських безпілотників і виявили цікаву деталь

Росія намагається виготовити власну версію іранських дронів-камікадзе «Шахед», якими атакує українські міста. Про це повідомила британська організація Conflict Armament Research (CAR), що займається вивченням компонентів озброєння, передає СNN.

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Як з’ясували дослідники, дрони з маркуванням «Герань», якими росіяни били по Україні, все ж не є російськими. Вони були моделями Shahed-131 і Shahed-136 іранського виробництва.

Однак минулого місяця дослідники CAR отримали доступ до уламків двох російських безпілотників «Герань-2», збитих в Україні. Детальний аналіз цих фрагментів показав, що Росія почала виробляти та використовувати свою власну версію Shahed-136.

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Експерти знайли значні відмінності в конструкції планера та внутрішніх блоках, у тому числі для навігації. Це, на їхню думку, свідчить про те, що ці два безпілотники були виготовлені в Росії, а не в Ірані. Дослідники наголосили, що ця розробка є поворотним моментом у здатності Москви розширити масштабне використання безпілотників.

«Майже через рік після першого використання БпЛА іранського виробництва в Україні, свідчення того, що Росія почала виробляти власні вітчизняні версії, знаменує собою значну еволюцію в можливостях країни в галузі БпЛА, що дозволить їй продовжувати використовувати одноразові БпЛА», – вважають фахівці CAR.

Нагадаємо, Росія у співпраці з Іраном переобладнала виробника сільськогосподарських дронів для забезпечення військових потреб в Україні. Йдеться про компанію «Альбатрос» у Таганрозі, яка працює на ключовому майданчику для російсько-іранської співпраці.

Про те, що Москва та Тегеран домовилися створити завод із виробництва іранських безпілотників на території Росії, на початку червня повідомив речник Ради національної безпеки Джон Кірбі. Він представив датований 4 квітня супутниковий знімок місця в особливій економічній зоні «Алабуга». За даними розвідки США, будівництво заводу вже розпочалося, підприємство можуть запустити на початку наступного року.

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До слова, у створенні заводу з виробництва іранських дронів-камікадзе у Росії міг брати участь близький поплічник Путіна голова банку ВТБ Андрій Костін.

Як повідомлялося, студентів коледжу в російському Татарстані змушують збирати дрони «Шахед». Тих, хто не погоджується, – карають.