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Росія заявила про атаку морського дрона на Чорноморський флот

Діана Гасюк
glavcom.ua
Росія заявила про атаку морського дрона на Чорноморський флот
фото з відкритих джерел

За словами росіян, атака була відбита із бортового озброєння кораблів Чорноморського флоту

Ввечері 17 серпня, російські окупанти повідомили, що  нібито відбили атаку українського морського безпілотника на Чорноморський флот. Про це повідомляє міноборони РФ.

«Сьогодні о 22.55 збройними силами України здійснено безуспішну спробу  атакувати морським безпілотником кораблі Чорноморського флоту, які виконують завдання з контролю судноплавства в південно-західній частині Чорного моря, за 237 км на південний захід від Севастополя», - зазначено в заяві терористів, опублікованій о 23:49.

За словами росіян, атака була відбита із бортового озброєння кораблів Чорноморського флоту - сторожового корабля «Пытливый» і патрульного корабля «Василий Быков». А сам безпілотник нібито був знищений не досягнувши своєї цілі.

Раніше повідомлялося, що Росморрічфлот повідомив, що танкер Sig отримав «пробоїну в районі машинного відділення біля ватерлінії з правого борту, ймовірно, внаслідок атаки морського дрону». Джерела в СБУ повідомили, що підрив великого російського нафтового танкера Sig був результатом спецоперації Служби безпеки України та ВМС ЗСУ.

Також у ніч на 4 серпня російський десантний корабель «Олєнєгорський горняк» зазнав серйозних ушкоджень внаслідок удару поблизу бази Чорноморського флоту у Новоросійську.

До слова, російські кораблі перебувають у північно-східному районі Чорного моря, оскільки його вони вважають безпечним. Ворог продовжує переховуватися за місцем огляду цивільних суден перед заходом у Керченську протоку. Зокрема, окупанти починають ховатися за цивільними, коли відчувають небезпеку. Також вони зміцнили оборону своїх пунктів базування в тимчасово окупованому Криму та біля російських берегів.

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Теги: окупанти Міноборони РФ корабель Україна безпілотник озброєння ворог

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