Стало відомо, чому загиблий на Житомирщині льотчик отримав позивний Джус

Андрій Пільщиков загинув в небі над Житомирщиною

Пільщиков взагалі не вживав алкоголь, але дуже полюбляв сік

Позивний Джус військовий льотчик Андрій Пільщиков отримав через те, що він любив сік. Про це розповів льотчик, підполковник запасу Олександр Довгаль. Відео з’явилося в мережі.

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«Під час спільних навчань пілоти США назвали його Андрія Джусом, так прізвисько і закріпилось за ним», – каже чоловік.

А все тому що Пільщиков взагалі не вживав алкоголь, але дуже полюбляв сік.

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Як повідомлялося, Київ сьогодні прощається з легендарним льотчиком Джусом.

Нагадаємо, на Житомирщині трагічно загинули троє українських льотчиків. Жахлива авіакатастрофа сталася 25 серпня. Під час виконання бойового завдання у небі зіштовхнулися екіпажі двох навчально-бойових літаків L-39. Журналісти побували на місці авіатрощі та показали, який вона мала вигляд.

Як повідомлялося, працівники ДБР розслідують обставини авіакатастрофи навчально-бойових літаків L-39 на Житомирщині. Зокрема, особлива увага буде приділена вивченню технічного стану літаків, дотриманню правил підготовки до польотів. Профільні фахівці проведуть ретельну діагностику «чорних ящиків».

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Слідство вивчає три можливі версії авіакатастрофи.

До слова, відома волонтерка Меланія Подоляк написала пронизливий пост про свого коханого, бойового пілота Андрія Пільщикова, який загинув в авіакатастрофі на Житомирщині.