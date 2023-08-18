США передали секретні технології для навчання українців на F-16 у Данії

Програма навчань, запит на яку схвалив Пентагон, містить навчальні модулі, документацію та матеріали для аудиторних занять

Сполучені Штати схвалили запит Данії на передання навчальних матеріалів для винищувачів F-16. Це повинно наблизити початок підготовки українських льотчиків на цих літаках. Про це телеканалу CNN повідомили два американські посадовці, зокрема з адміністрації президента Джо Байдена.

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За словами неназваного джерела, до програми навчань на F-16, запит на яку схвалив Пентагон, входять навчальні модулі, документація та матеріали для аудиторних занять, які, зокрема містять інформацію про секретні американські технології.

Саме тому вони потребували попереднього погодження міністерства оборони США.

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Схвалення запиту Данії на передавання Україні навчальних матеріалів є одним із важливих кроків на шляху до початку безпосереднього навчання українських льотчиків на винищувачах F-16.

Нагадаємо, що українські пілоти почнуть навчання на винищувачах F-16 у Данії наприкінці серпня.

Раніше радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що американські винищувачі F-16 прибудуть в Україну після завершення навчання українських пілотів.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен підтвердив отримання від Сполучених Штатів схвалення на передачу Україні винищувачів F-16 після закінчення навчань льотчиків. Копенгаген направив Вашингтону запит щодо постачання літаків Києву й отримав «дружню відповідь».