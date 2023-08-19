Росія завдала ракетного удару по Чернігову під час виставки дронів
На виставці мали були присутні українські виробники безпілотників, представники льотних шкіл та військові, які застосовують дрони на фронті
Росія вдарила балістичною ракетою по Чернігову, коли там проходила виставка виробників дронів DemoDay. Є загиблі та поранені. Журналістка Олександра Денисенко в ефірі телемарафону підтвердила цю інформацію.
Виставка мала відбутися сьогодні о 10:00. Організатори запевнили, що захід пройде в безпечному місті та обіцяли повідомити адресу локації за чотири години до початку події усім тим, хто зареєструвався.
Як йшлося в анонсі виставки DemoDay Чернігів «люті пташки демo день – це презентація можливостей розробників БПЛА, майданчик для корисних взаємодій та спілкування».
На заході також мали були присутні українські виробники безпілотників, представники льотних шкіл та військові, які застосовують дрони на фронті.
До слова, подію проводили з Чернігівською обласною військовою адміністрацією та кластером оборонних технологій Brave1.
Нагадаємо, у суботу, 19 серпня, після 11 години у Чернігові прогриміли вибухи.
До слова, у результаті ракетного удару по центру Чернігова знищено драматичний театр. Також серйозно постраждала площа в центрі міста, політехніка.
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