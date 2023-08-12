ЗСУ показали, як долають російські «зуби дракона» на Запорізькому напрямку

Військова техніка української армії легко проходить поміж встановленими перешкодами

Просуванню Збройних сил України в Запорізькій області не перешкоджають встановлені російськими окупантами так звані зуби дракона – залізобетонні конструкції, які армія РФ використовує для зміцнення лінії оборони. Про це свідчить відео, яке поширив журналіст Андрій Цаплієнко.

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Як видно на опублікованих кадрах, військова техніка української армії легко проходить поміж встановленими на різних смугах автодороги перешкодами, не особливо сповільнюючи рух.

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Окрім власне «зубів дракона», затримати наступ українських воїнів мали би також звичайні бетонні плити та протитанкові «їжаки» на дорозі, але їх українські водії теж легко об'їжджають.

Нагадаємо, ворог на півдні вже суттєво відчуває «дірки» в логістиці завдяки «бавовні», яка є результатом роботи Сил оборони України.

Триває 535-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось понад 30 бойових зіткнень. Протягом минулої доби російські окупанти завдали п’ять ракетних та 31 авіаційний удар, здійснили 49 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення, серед яких є діти. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.