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Тактика постійно змінюється: як РФ доставляє дрони з Ірану

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Тактика постійно змінюється: як РФ доставляє дрони з Ірану
РФ б'є по Україні дронами-камікадзе
фото з відкритих джерел

Україна має список суден, якими РФ імпортує зброю

Росія адаптується до західних санкцій, підтримуючи свої ланцюжки військових поставок та звертаючись для цього за допомогою до малопомітних судноплавних та логістичних компаній, щоб доставляти бойові дрони з Ірану, які зараз відіграють важливу роль у війні РФ проти України. Про це пише американська газета Wall Street Journal, посилаючись на звіт українського уряду.

Згідно з документами, заснованими на розвідданих та інших джерелах, п'ять суден під російським прапором – «Балтійський-111», «Омський-103», «Скіф V», «Муса Джаліль» і «Бегей» – за останній рік здійснили 73 рейси через Каспійське море в порти Ірану.

Жодне з цих судів не опинилося в списку санкцій десятків комерційних судів і судноплавних компаній, проти яких були прийняті обмеження за перевезення зброї та інших військових вантажів для Росії.

Як пише Wall Street Journal, у звіті уряду України припускається, що Росія пристосовується до санкцій, звертаючись до компаній і судів, які мають менше явних зв'язків із російською державою і які ще не стали об'єктами уваги Вашингтона.

Так само Москва використовує маловідомі турецькі, грецькі та індійські судноплавні компанії та для підтримки експорту своєї нафти.

«Тактика постійно змінюється, тому що це гра в кішки-мишки», – цитує WSJ Еріка Вудса, вашингтонського експерта з торгівлі російською зброєю в Інституті міжнародних досліджень Міддлбері.

Як повідомлялося, Росія збудувала завод із виробництва іранських дронів. За даними американської розвідки, завод із виробництва дронів будується у так званій спеціальній економічній зоні «Алабуга» за сотні кілометрів на схід від Москви.

Ворог планує наростити виробництво «Шахедів» до кінця цього року та зібрати 1300 одиниць.

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Теги: росія санкції Іран війна Україна безпілотник

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