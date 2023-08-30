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Стали відомі особи загиблих у результаті удару по Києву

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Стали відомі особи загиблих у результаті удару по Києву
У результаті нічного удару пожежі виникли у двох районах Києва
фото: glavcom.ua

Жертвами російського теракту стали молоді кияни

Внаслідок ворожого ракетно-авіаційного удару по Києву загинули охоронці підприємства. Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.

«Загинули два охоронці підприємства. Зовсім молоді хлопці – 26 та 36 років», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч на 30 серпня Росія здійснила масовану, комбіновану атаку на Київ із використанням безпілотників та ракет.

У столиці зафіксовано падіння уламків в кількох районах. Є загиблі та поранені. «У Шевченківському районі на території підприємства шматки рашистських ракет вбили дві людини, ще одна отримала ушкодження. Також внаслідок падіння решток ракет виникли руйнування і пожежі в Шевченківському та Дарницькому районах. В обох районах уламки впали на території нежитлової забудови. В місцях падіння виникли загоряння, над ліквідацією пожеж працювали загони ДСНС. Дані оперативного зведення уточнюються», – інформує КМВА.

Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, пожежно-рятувальні служби продовжують працювати на місцях падіння уламків. Зокрема, в Дарницькому районі та в чотирьох місцях у Шевченківському районі столиці. 

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За уточненими даними, внаслідок падіння уламків в різних районах Києва загинуло дві людини, ще три отримали поранення різного ступеня важкості.

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Теги: Київ ракета безпілотник росія війна окупанти

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