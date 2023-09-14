Уфолог показав у парламенті Мексики мумії двох «інопланетян» (фото, відео)

Журналіст і спеціаліст з НЛО Хайме Моссан показав політикам два скелети істот, які, за його словами, мають інопланетне походження

За словами журналіста, експонатам, які знайдені в перуанському місті Куско, 1000 років

Журналіст і спеціаліст з НЛО Хайме Моссан, даючи свідчення під присягою в парламенті Мексики, показав політикам два скелети істот, які, за його словами, мають інопланетне походження, передає Euronews.

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Моссан стверджує, що експонати знайдені в перуанському місті Куско і що їм 1000 років.

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Журналіст і спеціаліст з НЛО Хайме Моссан показав політикам два скелети істот, які, за його словами, мають інопланетне походження фото: Diego Simon EL UNIVERSAL

«Ці зразки не є частиною еволюції нашого світу. Вони не були витягнуті з уламків НЛО. Вони були знайдені в скам'янілому вигляді в шахті з видобутку діатомового моху», – сказав Моссан.

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За словами журналіста, зразки проаналізували вчені Національного автономного університету Мексики (UNAM), зокрема, встановили вік шляхом радіовуглецевого аналізу.

«Ми не самотні у величезному Всесвіті, нам потрібно прийняти цю реальність», – заявив Моссен, додавши, що суспільство має право знати про неземних істот та технології.

Зазначимо, 26 липня слухання щодо присутності інопланетян на землі проводили у Палаті представників Конгресу США. Колишній офіцер розвідки ВПС США Девід Граш заявив під присягою: йому відомо про те, що уряд США має у своєму розпорядженні не лише «літаючі тарілки», а й залишки «нелюдських» пілотів НЛО. При цьому він зазначив, що на власні очі ці об'єкти не бачив.

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Нагадаємо, раніше Міністерство оборони Сполучених Штатів оприлюднило розсекречене відео з неопізнаним літаючим об’єктом, який було зафіксовано у 2022 році над зоною бойових дій на Близькому Сході.

До слова, Пентагон реорганізував робочу групу зі стеження за невпізнаними літаючими об'єктами (НЛО). Відтепер новий підрозділ працює у структурі Міноборони США.