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Пентагон показав розсекречене відео з НЛО на Близькому Сході

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Пентагон показав розсекречене відео з НЛО на Близькому Сході
На записі, який зробив американський військовий безпілотник, можна спостерігати швидкий політ невідомого сферичного об'єкта
фото: скріншот відео (New York Post)

Американці не бачать ознак того, що це може бути інопланетний об'єкт

Міністерство оборони Сполучених Штатів оприлюднило нещодавно розсекречене відео з неопізнаним літаючим об’єктом, який було зафіксовано у 2022 році над зоною бойових дій на Близькому Сході. Про це інформує New York Post.

На записі, який зробив американський військовий безпілотник, можна спостерігати швидкий політ невідомого сферичного об'єкта.

Директор Офісу з розслідування аномалій Пентагону (AARO) Шон Кіркпатрік пояснив, що посадовці не знають, що це за об'єкт, і не мають жодних даних про це НЛО, окрім відео.

Водночас AARO не вважає, що невідомий об'єкт міг становити небезпеку для повітряних пристроїв. За словами Кіркпатріка, доказів інопланетного походження цього НЛО також немає.

«AARO поки не знайшло достовірних доказів позаземної активності, позаземних технологій або об'єктів, які кидають виклик відомим законам фізики», – підсумував посадовець.

Він додав, що цей інцидент є одним із приблизно 650 НЛО, за якими спостерігали в AARO. Більшість із них виявилися природними явищами, повітряними кулями або іншими явищами, які можна легко пояснити.

Нагадаємо, що у травні 2022 року у Конгресі США вперше за 50 років відбулися слухання щодо НЛО. Члени Палати Представників Конгресу дійшли висновку, що НЛО несуть потенційну загрозу національній безпеці і мають розслідуватися. 

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Теги: НЛО Пентагон США відео

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