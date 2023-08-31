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В Україні буде введено новий спосіб покарання – Мінюст

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
В Україні буде введено новий спосіб покарання – Мінюст
Пробаційний нагляд може бути призначено на строк від одного п'яти років
фото ілюстративне

Деякі кримінальні правопорушення каратимуть пробаційним наглядом

В Україні через пів року буде введено новий спосіб покарання – пробаційний нагляд. Він буде альтернативною обмеженню чи позбавленню волі. Про це повідомляє пресслужба Міністерство юстиції України.

Згідно із законом №9185, який ухвалив Парламент, деякі кримінальні правопорушення каратимуть пробаційним наглядом. Він буде одним із основних видів покарання, на рівні з обмеженням чи позбавленням волі, водночас він може бути їх альтернативою.

Як пояснили у відомстві, дане покарання можливе у випадку:

  • ухилення від сплати аліментів,
  • розголошення банківської таємниці,
  • домашнього насильства,
  • примушування до вступу в статевий зв'язок.

Усього таких пунктів їх понад 140. «Покарання виконуватиметься без ізоляції від суспільства, але з покладанням низки обовʼязків, за невиконання яких може бути застосовано більш суворе покарання», – сказано у повідомленні.

Пробаційний нагляд може бути призначено на строк від одного п'яти років. У випадку, якщо засуджений не виконуватиме встановлені судом обов'язки під час перебування на пробації – йому можуть обмежити волю на строк до трьох років.

Закон набере чинності через шість місяців від дня, наступного за днем його опублікування.

Пробаційний нагляд – це покарання у вигляді обмеження прав і свобод засудженого, визначених законом і встановлених вироком суду, із застосуванням наглядових і соціально-виховних заходів без ізоляції від суспільства.

Нагадаємо, Міністерство юстиції України у середу, 16 серпня, подало два нових позови до Вищого антикорупційного суду про застосування санкцій у вигляді стягнення активів. В одному з них відповідачем буде Міністерство оборони Республіки Білорусь. 

 

Теги: Білорусь Міністерство юстиції парламент

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