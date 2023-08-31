В Україні буде введено новий спосіб покарання – Мінюст
Деякі кримінальні правопорушення каратимуть пробаційним наглядом
В Україні через пів року буде введено новий спосіб покарання – пробаційний нагляд. Він буде альтернативною обмеженню чи позбавленню волі. Про це повідомляє пресслужба Міністерство юстиції України.
Згідно із законом №9185, який ухвалив Парламент, деякі кримінальні правопорушення каратимуть пробаційним наглядом. Він буде одним із основних видів покарання, на рівні з обмеженням чи позбавленням волі, водночас він може бути їх альтернативою.
Як пояснили у відомстві, дане покарання можливе у випадку:
- ухилення від сплати аліментів,
- розголошення банківської таємниці,
- домашнього насильства,
- примушування до вступу в статевий зв'язок.
Усього таких пунктів їх понад 140. «Покарання виконуватиметься без ізоляції від суспільства, але з покладанням низки обовʼязків, за невиконання яких може бути застосовано більш суворе покарання», – сказано у повідомленні.
Пробаційний нагляд може бути призначено на строк від одного п'яти років. У випадку, якщо засуджений не виконуватиме встановлені судом обов'язки під час перебування на пробації – йому можуть обмежити волю на строк до трьох років.
Закон набере чинності через шість місяців від дня, наступного за днем його опублікування.
Нагадаємо, Міністерство юстиції України у середу, 16 серпня, подало два нових позови до Вищого антикорупційного суду про застосування санкцій у вигляді стягнення активів. В одному з них відповідачем буде Міністерство оборони Республіки Білорусь.
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