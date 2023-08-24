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Пригожин живий? Христо Грозєв оцінив ймовірність інсценування загибелі терориста

Діана Гасюк
glavcom.ua
Пригожин живий? Христо Грозєв оцінив ймовірність інсценування загибелі терориста
Ватажок «вагнерівців» сенсаційно загинув рівно через два місяці після невдалої спроби заколоту
фото з відкритих джерел

Журналіст висунув дві гіпотези щодо загибелі Пригожина

Надвечір 23 серпня у Тверській області РФ розбився бізнес-джет ватажка ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина, серед загиблих членів екіпажу був і сам кухар Путіна. Журналіст незалежної міжнародної розвідувальної спільноти Bellingcat Христо Грозєв  виключив можливість диверсії з боку України, оскільки зараз для України ліквідація Пригожина має не так багато переваг, як тоді, коли ватажок ПВК «Вагнера» очолював найбільший підрозділ в військ РФ. 

Журналіст висунув дві гіпотези щодо загибелі Пригожина:

  • Справжня помста Путіна;
  • Інсценування загибелі Пригожина.

«Тому ми обмежуємося двома гіпотезами: це або справжня помста Путіна, яку я передбачав до кінця року, що Пригожина дійсно вб'ють, оскільки інакше Путін не зможе зберегти репутацію жорстокого правителя після того, як назвав його зрадником. Або це інсценування самого Пригожина, на що я  впевнений, як мінімум на 40%, оскільки це вписується в його стиль, який ми знаємо, і ми бачили документи двійника Пригожина, яким він видавав наказ змінити своє ім'я на його», – розповів Христо Грозєв.

Журналіст зазначив, що за його джерелами внутрішньої інформації з оточення «Вагнера» стверджують, що єдине, в чому вони майже на 100% впевнені, це те, що Дмитро Уткін був на борту літака, а щодо Пригожина вони сумніваються.

«Цілком можливо, що це була попередньо спланована спроба вбивства Пригожина, про яку Пригожин дізнався і підставив свого подвійника та організував ситуацію так, щоб в системі росавіації фігурував саме він», – пояснив Грозєв.

За його словами, найбільш імовірним варіантом є те, що Путін наказав ліквідувати Пригожина, який зневажав його.

Надвечір 23 серпня у Тверській області РФ розбився бізнес-джет ватажка ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина. Усі пасажири та члени екіпажу загинули. 

Ким були пасажири та екіпаж літака

За даними Росавіації, на борту розбитого літака Пригожина були десятеро осіб, у тому числі й ватажок ПВК. 

Пасажири розбитого Embraer-135: Сергій Пропустін, Євген Макарян, Олександр Тотмін, Валерій Чекалов, Дмитро Уткін, Микола Матусєєв та Євген Пригожин.

Екіпаж: командир Олексій Левшин, другий пілот Рустам Карімов та бортпровідниця Крістіна Распопова.

Уночі 24 серпня завершилася пошукова операція на місці авіакатастрофи. Рятувальники знайшли рештки тіл усіх десяти осіб, що перебували на борту.

За даними російських ЗМІ, Сергій Пропустін, Олександр Тотмін та Євген Макарян є бойовиками ПВК «Вагнер». А Валерій Чекалов та Дмитро Уткін – заступники Пригожина. 

Подальша доля «Вагнера»

Прокремлівське видання Readovka повідомило, що ПВК «Вагнер» має спеціальний план, який запускається негайно в разі смерті Пригожина та командирів угруповання.

На думку аналітиків Інституту вивчення війни (ISW) убивство ватажка «Вагнера» драматично вплине на майбутнє цього угруповання, адже посіє страх серед командирів і бойовиків та деморалізує їх.

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Теги: Євген Пригожин бізнес наказ смерть документи журналіст стиль ПВК Вагнера пілот путін

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