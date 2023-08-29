Росіянин побив палестинську журналістку біля пам'ятника Пригожину (відео)

Росіянина обурило, що іноземна журналістка не розмовляла російською мовою

У російському місті Санкт-Петербург невідомий чоловік у прямому ефірі напав на 41-річну палестинську журналістку видання Al Jazeera Ранію Дріді і вимагав від неї говорити російською мовою. Унаслідок цього у жінки діагностували струс головного мозку та закриту черепно-мозкову травму. Про це повідомили російські ЗМІ.

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Зазначається, що Дріді висвітлювала російсько-українську війну на арабському телебаченні. Інцидент трапився ще вночі 25 серпня біля будівлі «ПВК Вагнер Центру» на Зольній вулиці, де створено меморіал пам’яті Євгена Пригожина та інших керівників компанії, що загинули внаслідок авіакатастрофи.

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Дріді описала нападника як росіянина близько 30-ти років, одягненого в джинси і чорну куртку. Вона заявила на зловмисника у поліцію та була госпіталізована до лікарні. За інформацією місцевих ЗМІ, нападнику може загрожувати до двох років позбавлення волі за статтею про побої. Нападника затримали 27 серпня. За інформацією ЗМІ, проти нього порушили справу про побої (стаття 116 КК).

Російські Telegram-канали без вказівки на джерела пишуть, що затриманого звуть Ігор Бердов. Йому 36 років, у Петрозаводську він працює керівником відділу продажів у місцевій компанії «Центр продовольчих постачань». За інформацією телеграм-каналу, у 2017 році чоловіка засудили до двох з половиною років колонії в справі про шахрайство (стаття 159 КК). Через рік він вийшов на волю умовно-достроково.

Нагадаємо, що надвечір 23 серпня у Тверській області РФ розбився бізнес-джет ватажка ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина. Усі пасажири та члени екіпажу загинули. Серед них був і сам кухар Путіна. Росавіація опублікувала повний список пасажирів та членів екіпажу літака Embraer-135.