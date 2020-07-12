Угорщина запроваджує нові обмеження на в’їзд



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Транзитні та вантажні поїздки, а також ділові поїздки звільнені від застосування нових обмежень, але перевірки стану здоров’я все ж можуть проводитися

З 15 липня в’їзд з України буде заборонено

Угорщина посилила обмеження щодо мандрівок через кордон після спалаху випадків коронавірусу за кордоном, зокрема у сусідніх країнах. В’їзд з території України буде заборонено, як з країни, що належить до «червоної зони» поширення хвороби Covid-19.

Про це пише NYT з посиланням на керівника адміністрації голови уряду країни Гергея Гуляша.

«Угорщина запроваджує нові обмеження на транскордонні поїздки вже з наступної середи, щоб запобігти поширенню коронавірусу після спалаху нових випадків захворювання у кількох країнах», – йдеться у повідомленні.

У неділю Гуляш заявив на онлайн-конференції, що нові обмеження необхідні для стримання коронавірусу «поза межами країни», щоб уникнути повторного запровадження внутрішнього карантину.

Згідно з новими правилами, громадяни Угорщини, які повертаються з країн підвищеного ризику, повинні будуть пройти медичні перевірки на кордоні, їм доведеться також пройти 14 карантинний день, навіть якщо вони не інфіковані. Цього можна буде уникнути лише за допомогою двох негативних тестів Covid-19, зроблених протягом попередніх 5 днів, зазначив Гуляш.

Те саме стосується іноземців, які приїжджають з країн «жовтої зони», натомість тим, хто їхатиме з «червоних» країн, буде заборонено в’їзд до Угорщини.

Такі країни, як Албанія, Косово, Чорногорія та Україна, належать до червоної категорії поруч з деякими іншими державами.

Сербія, Болгарія, Португалія, Румунія, РФ, Швеція та Велика Британія належать до країн, визначених як «жовті», поїздки з Хорватії – популярного місця відпочинку для угорців – поки що здійснюватимуться без обмежень.

Перелік країн буде регулярно переглядатися.

Транзитні та вантажні поїздки, а також ділові поїздки звільнені від застосування нових обмежень, але перевірки стану здоров’я все ж можуть проводитися.

На початку липня прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан повідомив, що Угорщина залишить закритими кордони для країн, що не входять до Євросоюзу, за винятком Сербії. За словами угорського очільника уряду, Сербія, єдиний південний сусід Угорщини, який знаходиться за межами ЄС, є домом для великої етнічної угорської меншини.

Нагадаємо, у посольстві роз’яснили порядок транзитного в’їзду українців до Угорщини.

Як повідомлялося, названо три країни, які найбільше цікавлять українських туристів.