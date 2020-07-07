У посольстві роз'яснили порядок транзитного в'їзду українців до Угорщини



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Транспортні засоби можуть заїжджати з України до Угорщини через два пункти пропуску

Наразі діє заборона в'їзду до Угорщини громадян України, але для транзитних поїздок в'їжджати в країну можна за умови виконання низки вимог

У посольстві України роз'яснили правила, яких необхідно дотримуватись українцям у разі транзитного в'їзду до Угорщини.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці посольства України в Угорщині.

«Наразі діє заборона в'їзду до Угорщини громадян України. Право в'їзду мають виключно громадяни України, які є батьками або подружжям громадян Угорщини або інших країн ЄС. Також громадяни України у межах тридцятикілометрової зони можуть в'їжджати в Угорщину на термін до 24 годин», - нагадали в посольстві.

За наявності достатніх підстав (судовий процес, працевлаштування, лікування, навчання, похорон тощо) для в'їзду до Угорщини потрібно отримати дозвіл угорської поліції. Для цього необхідно заповнити виключно угорською мовою і подати електронну заявку.

Для транзитного перетину угорського кордону індивідуальний дозвіл місцевої влади не потрібен у таких випадках:

якщо громадянин України повертається на батьківщину автотранспортом, або у нього є документ про постійне місце проживання, дозвіл на перебування, на проживання, віза на тривале працевлаштування або інший документ, що підтверджує право на тривале перебування в країні призначення, виданий офіційним органом цієї країни;

особа відповідає всім вимогам для в'їзду, визначеним Кодексом Шенгенських кордонів (біометричний паспорт, віза);

людина дає згоду пройти перевірку на наявність Covid-19 і не має ознак підозри на інфекцію;

якщо громадянин їде в європейську державу, яка дозволяє українцям в'їзд на свою територію без дозвільних документів, наприклад за наявності лише біометричного паспорта.

У таких випадках для транзиту через Угорщину необхідно показати на кордоні:

біометричний паспорт (або візу);

медичну страховку, яка діє на території Європи;

фінансове забезпечення (готівка, банківська виписка тощо);

документ, що підтверджує намір відвідати країну призначення (бронювання готелю, апартаментів, документ на право власності нерухомості тощо), а також, за потреби, документи, що підтверджують можливість в'їзду в інші транзитні країни (Румунія, Сербія, Хорватія, Словенія, Австрія, Словаччина).

У всіх інших випадках необхідно отримувати дозвіл угорської поліції на транзит, заповнивши електронну заявку.

Раніше Державна прикордонна служба України повідомила, що транзит транспортних засобів Угорщиною здійснюється лише гуманітарними коридорами у через два пункти пропуску.

На початку липня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан повідомив, що Угорщина залишить закритими кордони для країн, що не входять до Євросоюзу, за винятком Сербії. За словами угорського очільника уряду, Сербія, єдиний південний сусід Угорщини, який знаходиться за межами ЄС, є домом для великої етнічної угорської меншини.