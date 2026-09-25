Зеленський провідав у пологовому малюка, який народився під вибухи ракет у Києві (відео)
Глава держави подякував медичному персоналу пологового та кожній українській матері за мужність та стійкість у часи війни
Президент України Володимир Зеленський відвідав Київський міський пологовий будинок № 2, який зазнав пошкоджень під час російської повітряної атаки 24 вересня 2026 року. Глава держави привітав молоду маму Альону, яка народила хлопчика у підземному укритті медзакладу безпосередньо під час вибухів. Про це президент повідомив у своїх офіційних соцмережах, інформує «Главком».
Зеленський завітав до палати з квітами та поспілкувався із мамою малюка. Під час розмови з'ясувалося, що батьки вже визначилися з ім'ям для новонародженого «талісмана» медзакладу. Жінка розповіла, що сина назвали Кирилом.
«У мене теж син Кирило», – поділився президент під час спілкування з породіллею.
Малюка показали президенту, але на відео це не потрапило.
Глава держави подякував медичному персоналу та кожній українській матері за мужність та стійкість у часи війни.
«Вчора під час російської ракетної атаки на Київ було пошкоджено пологовий будинок. У ту ніч в укритті народжувався маленький Кирило. Сьогодні приїхав до пологового, щоб привітати родину, поспілкуватися з жінками, які зараз тут готуються народжувати, та підтримати наших медиків. Дякую всім працівникам пологових будинків за їхню роботу, за підтримку й за те, що навіть під час таких атак залишаються поруч із людьми. І дякую кожній мамі, яка залишається тут, в Україні, попри все, поруч з родиною і дітьми», – зазначив Володимир Зеленський.
Президент підкреслив, що кожна мати заслуговує народжувати дитину в спокої, а кожен новонароджений – починати життя у мирі: «Робимо все для того, щоб це сталося якнайскоріше».
Нагадаємо, раніше «Главком» розповідав історію матері Альони. Пологи починалися у звичайній залі, але через загрозу та гучні вибухи медики під руки провели жінку з потугами до облаштованого підземного сховища, де й народився малюк. Завдяки вчасному спуску в укриття ніхто з пацієнтів та медиків не постраждав. Попри завдані збитки, Київський міський пологовий будинок № 2 продовжує працювати у штатному режимі та надавати всю необхідну медичну допомогу.
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