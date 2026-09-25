Зеленський провідав у пологовому малюка, який народився під вибухи ракет у Києві (відео)

Президент України привітав з народженням сина киянку, пологи якої відбувалися під час ракетної атаки 24 вересня

Глава держави подякував медичному персоналу пологового та кожній українській матері за мужність та стійкість у часи війни

Президент України Володимир Зеленський відвідав Київський міський пологовий будинок № 2, який зазнав пошкоджень під час російської повітряної атаки 24 вересня 2026 року. Глава держави привітав молоду маму Альону, яка народила хлопчика у підземному укритті медзакладу безпосередньо під час вибухів. Про це президент повідомив у своїх офіційних соцмережах, інформує «Главком».

Зеленський завітав до палати з квітами та поспілкувався із мамою малюка. Під час розмови з'ясувалося, що батьки вже визначилися з ім'ям для новонародженого «талісмана» медзакладу. Жінка розповіла, що сина назвали Кирилом.

«У мене теж син Кирило», – поділився президент під час спілкування з породіллею.

Малюка показали президенту, але на відео це не потрапило.

Президент Зеленський відвідав пологовий будинок у Києві, пошкоджений внаслідок російської атаки 24 вересня



Глава держави привітав родину маленького Кирила, який народився в ту ніч в укритті. pic.twitter.com/pcbYJMpLcd — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 25, 2026 Підписуйтеся на канал «Главкома» у мережі Х

Глава держави подякував медичному персоналу та кожній українській матері за мужність та стійкість у часи війни.

«Вчора під час російської ракетної атаки на Київ було пошкоджено пологовий будинок. У ту ніч в укритті народжувався маленький Кирило. Сьогодні приїхав до пологового, щоб привітати родину, поспілкуватися з жінками, які зараз тут готуються народжувати, та підтримати наших медиків. Дякую всім працівникам пологових будинків за їхню роботу, за підтримку й за те, що навіть під час таких атак залишаються поруч із людьми. І дякую кожній мамі, яка залишається тут, в Україні, попри все, поруч з родиною і дітьми», – зазначив Володимир Зеленський.

Президент підкреслив, що кожна мати заслуговує народжувати дитину в спокої, а кожен новонароджений – починати життя у мирі: «Робимо все для того, щоб це сталося якнайскоріше».

Нагадаємо, раніше «Главком» розповідав історію матері Альони. Пологи починалися у звичайній залі, але через загрозу та гучні вибухи медики під руки провели жінку з потугами до облаштованого підземного сховища, де й народився малюк. Завдяки вчасному спуску в укриття ніхто з пацієнтів та медиків не постраждав. Попри завдані збитки, Київський міський пологовий будинок № 2 продовжує працювати у штатному режимі та надавати всю необхідну медичну допомогу.