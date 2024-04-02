Україна провела одну з найбільших атак дронів по території РФ – Reuters

Дрон врізався у первинну нафтопереробну установку CDU-7 на нафтопереробному заводі «Танеко»

Нафтопереробний завод «Танеко» є одним з найбільших і найновіших в Росії

Україна завдала удару по одному з найбільших нафтопереробних заводів Росії, приблизно за 1300 км від лінії фронту. У Татарстані пошкоджено третій за величиною російський нафтопереробний завод та підприємство із виробництва «Шахедів». Про це повідомляє Reuters.

Українські дрони атакували НПЗ приблизно за 1300 км від лінії фронту, вразивши основне підприємство, що переробляє близько 155 тисяч барелів сирої нафти на день.

На кадрах з місця події видно, що дрон врізався у первинну нафтопереробну установку CDU-7 на нафтопереробному заводі «Танеко». На частку установки припадає близько половини загальної річної виробничої потужності заводу.

Удар став одним із кількох у Татарстані, високоіндустріальному регіоні на південний схід від Москви.

Джерело в українській розвідці повідомило Reuters у Києві, що Україна завдала удару по великому російському нафтовому об'єкту в Татарстані, щоб скоротити доходи Росії від нафти.

Джерело також повідомило, що безпілотники українського виробництва завдали удару по заводу з виробництва «Шахедів», завдавши «значних збитків».

Минулого року газета Washington Post повідомила, що Росія масово виробляє дрони на заводі в особливій економічній зоні «Елабуга».

Як повідомляло, сьогодні, 2 квітня, у російському Єлабузі (Татарстан) вперше під атаку дронів потрапив нафто-переробний завод.

Безпілотники влучили у нафтопереробний завод «Елаз-Нафтопродукт». Дісталося заводу та гуртожитку. За словами місцевих жителів, о шостій ранку вибухи також були на території особливої економічної зони «Алабуга», яка розташована під містом.

Зауважимо, що відстань від кордону України до Єлабуги близько 1200 км.

Також відомо, що унаслідок атаки дрона на гуртожиток в Алабузі постраждало семеро студенів.