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Обстріл Миколаєва. Росія вбила маму титулованої української спортсменки

Христина Жиренко
glavcom.ua
Обстріл Миколаєва. Росія вбила маму титулованої української спортсменки
Матір Олена Сиванич та її донька Світлана Малькова
Колаж: Суспільне Миколаїв/Яна Тітуренко

Олена Сиванич працювала на промисловому підприємстві, яке стало ціллю атаки російських військових

21 березня, під час атаки, російська армія завдала удару по Миколаєву, внаслідок чого загинула 55-річна Олена Сиванич, матір миколаївської спортсменки Світлани Малькової. Про це повідомило Міністерство молоді та спорту України.

Внаслідок обстрілу балістичною ракетою постраждали десятеро людей. Також загинула матір миколаївської спортсменки Світлани Малькової.

Олена Сиванич працювала на промисловому підприємстві, яке стало ціллю атаки російських військових.

Світлана Малькова – представниця національної збірної України зі стрибків на батуті, готувалася до участі у змаганнях на Кубку світу в німецькому Котбусі, які є ліцензійними до Олімпійських ігор у Парижі. Звістку про смерть її матері спортсменка дізналася перед початком змагань.

Олена, сестра Світлани Малькової, повідомила про втрату у соціальній мережі Instagram, написавши: «Сьогодні російська ракета вбила мою маму».

Перші кроки Світлани Малькової в спорті розпочалися на базі спорткомплексу промислового підприємства, яке атакували 21 березня. Там вона пройшла свої перші тренування.

Світлана є чемпіонкою Всесвітніх ігор-2017, срібною призеркою Європейських ігор-2019 та бронзовою призеркою чемпіонату Європи-2018 у синхронних стрибках на батуті.

Джерело
Теги: росія війна Миколаїв стрибки на батуті Світлана Малькова російська ракета

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