Володіє найбільшим у світі запасом боєголовок. Скільки ядерної зброї має Росія

У майбутньому, кількість ядерних боєголовок, які призначені для російських стратегічних сил, може збільшитись

Російська Федерація володіє найбільшим у світі запасом ядерних боєголовок. Їх кількість становить близько 5580 одиниць. Про це повідомляє Reuters.

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Серед 5580 ядерних боєголовок:

1200 виведені з експлуатації, але в основному неушкоджені;

4380 зберігаються для використання стратегічними ракетами великої дальності та тактичними ядерними силами меншої дальності.

Зокрема Росія розгорнула близько 1710 стратегічних боєголовок, серед яких:

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близько 870 на балістичних ракетах наземного базування;

близько 640 на балістичних ракетах підводних човнів;

можливо, 200 на базах важких бомбардувальників.

Під час холодної війни Радянський союз володів піковою кількістю ядерних боєголовок – близько 40 тис., а Сполучені Штати Америки (США) – близько 30 тис.

Відповідно до ядерної доктрини Росії до 2020 року, країна-терорист може застосувати ядерну зброю:

у відповідь на напад на країну із застосування ядерної зброї, чи іншої зброї масового знищення;

у разі застосування звичайної зброї проти Росії, «коли саме існування держави буде поставлено під загрозу».

«Хоча ядерні заяви і погрозлива риторика Росії викликають велике занепокоєння, російський ядерний арсенал і операції мало змінилися з часу наших оцінок 2023 року, окрім поточної модернізації», – зазначила Федерація американських вчених (ФАС)

Водночас додається, що у майбутньому, кількість боєголовок, які призначені для російських стратегічних сил, може збільшитись через те, що ракети з однією боєголовкою замінюються ракетами, оснащеними кількома боєголовками.

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За словами диктатора Володимира Путіна, Росія розгляне можливість випробування ядерної зброї, якщо США проведуть аналогічні випробування.

Торік Путін підписав закон про відкликання ратифікації Росією Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань.

Після розпаду Радянського союзу в 1991 році, лише кілька країн випробували ядерну зброю:

США – в 1992 році;

Китай та Франція – в 1996 році;

Індія та Пакистан – в 1998 році;

Північна Корея – у 2017 році.

Договір про всеосяжну заборону ядерних випробувань був підписаний Росією в 1996 році й ратифікований у 2000 році. США підписали документ у 1996 році, але досі не ратифікували його.

Російський диктатор є остаточною особою, яке приймає рішення щодо застосування ядерної зброї. Так звана «ядерна валіза» завжди знаходиться при ньому. Також вважається, що такі «валізи» мають міністр оборони Росії Сергій Шойгу й голова Генерального штабу Валерій Герасимов.

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«По суті, валіза є засобом зв'язку, який пов'язує президента з вищим військовим керівництвом, а потім з ракетними військами через надсекретну електронну командно-контрольну мережу «Казбек», – пояснює видання.

Згідно з кадрами одного з російських телеканалів, «валіза» має безліч кнопок. У розділі під назвою «команда» є дві кнопки: «запуск» та «скасування». Валіза активується спеціальною флешкартою.

«Якби Росія вважала, що їй загрожує стратегічна ядерна атака, президент через портфелі віддав би прямий наказ на запуск командуванню Генштабу і резервним командуванням, які володіють ядерними кодами. Такі накази швидко передаються різними системами зв'язку до підрозділів стратегічних ракетних військ, які потім відкривають вогонь по США і Європі», – додає видання.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін вважає, що Росія технічно готова до ядерної війни. І він готовий піти на застосування ядерної зброї, якщо США відправлять війська в Україну, це буде розглядатися як значна ескалація війни.

Нагадаємо, генеральний директор департаменту контролю над озброєннями МЗС Китаю Сунь Сяобо в рамках Конференції з роззброєння у Женеві закликав ядерні держави виконати свої «особливі та пріоритетні обов'язки» щодо ядерного роззброєння відповідно до Конвенції ООН. Він зазначив, що Конференції з роззброєння повинна визначити дорожню карту або графік для міжнародного правового інструменту, який захистить неядерні держави від загрози ядерної зброї.

Як раніше повідомлялося, представниця міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова на брифінгу висловилася, що якщо в країнах Північної Європи з'являться ядерні об'єкти, вони стануть «законними цілями» у разі війни між Росією та НАТО.

До слова, Інституту вивчення війни (ISW) зазначає, що застосування Російською Федерацією ядерної зброї в Україні або іншій країні світу малоймовірне.