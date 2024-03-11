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Кремль посилив політику русифікації на окупованих територіях – британська розвідка

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Кремль посилив політику русифікації на окупованих територіях – британська розвідка
Українці без російського паспорта мають право проживати на окупованих територіях лише до 1 липня 2024 року
фото з відкритих джерел

Путін видав указ, згідно з яким жителі окупованих українських територій, які відмовляються від російських паспортів, стануть іноземними громадянами чи особами без громадянства

Українці, які перебувають на тимчасово окупованих територіях і відмовилися від російських паспортів, можуть бути депортовані до відділених областей Росії. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, за даними МВС Росії, на тимчасово окупованих територіях України проживає близько 2,8 млн жителів, які наразі є власниками російських паспортів. Росія ставить доступ до послуг у цих регіонах, включаючи соціальні послуги та охорону здоров'я за умови отримання російських паспортів.

У квітні 2023 року президент Росії Володимир Путін видав указ, згідно з яким жителі окупованих українських територій, які відмовляються від російських паспортів, стануть іноземними громадянами чи особами без громадянства. Такі особи мають право проживати на окупованих територіях лише до 1 липня 2024 року.

За даними британської розвідки, існує реальна ймовірність того, що будь-які особи після цієї дати, які не мають російського паспорта, будуть депортовані або затримані. Нещодавня риторика заступника голови Ради національної безпеки Росії Дмитра Медведєва вказує на те, що окремі особи можуть бути депортовані у віддалені райони Росії.

«Кремль проводить невпинну політику русифікації у тимчасово окупованих територіях. В іншому указі про військові округи від 26 лютого 2024 року йдеться, що СОТ тепер увійде до складу Південного військового округу Росії. Кремль прагне зробити інтеграцію окупованих територій до складу Російської Федерації незворотною», – зазначили в міноборони Британії.

Нагадаємо, раніше представник Головного управління розвідки Андрій Юсов заявив, що РФ збільшить кількість представників Росгвардії та ФСБ на тимчасово окупованих територіях України через те, що незадоволена низьким рівнем паспортизації українців. За словами Юсова, лише представників Росгвардії на тимчасово окупованих територіях налічується близько 35 тис. осіб, не рахуючи представників спецслужб. Він додав, що Кремль незадоволений результатами паспортизації та проводить часткову ротацію і звільнення з посад людей, які відповідають за ці процеси.

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Теги: паспорт окуповані території росія

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