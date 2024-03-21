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Ракетний удар по Україні. Сили оборони розкрили особливості нічної атаки РФ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Ракетний удар по Україні. Сили оборони розкрили особливості нічної атаки РФ
Траєкторія ракет була складна, маневри здійснювали, намагались обійти системи ППО
фото: КМВА

Окупанти намагаються компенсувати відсутність А-50

Під час ракетної атаки по території України у ніч на 21 березня російські загарбники зосередили зусилля на атаці півночі та центра України. До того ж, спостерігалась активність розвідувальних дронів РФ. Про це повідомила керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

Ракетний удар по Україні. Сили оборони розкрили особливості нічної атаки РФ фото 1

Зосередження зусиль ворожої атаки, за її даними, було сконцетровано на півночі, на центрі України, столиця була під ударом.

«І це, в принципі, передбачувано, очевидно і прогнозовано. Ми говорили про те, що після «виборів», які ворог проводив на своїй території і тимчасово окупованих територіях, вони можуть посилити тиск на прифронтові території і на подальші регіони України більш глибокі, зокрема і столицю», – розповіла вона.

Південь цього разу, за словами Гуменюк, перебуав в бойовій роботі, але більш це стосувалось відстеження спрямування ракет. «Ви бачили, напевно, що траєкторія ракет була складна, маневри здійснювали, намагались обійти системи ППО. Тому працювали по всій країні»,– констатувала спікер.

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На весь екран

Крім того, за її словами, спостерігалась підвищена активність безпілотної ворожої розвідки, зокрема 20 березня.

«Вчора, наприкінці світового дня в акваторії Чорного моря силами ППО було знищено два SuperCam ворога, які заходили з акваторії, ближче до узбережжя, намагаючись зібрати максимум інформації. Загалом активність безпілотної розвідки, зокрема у нашій зоні відповідальності, сягнула 147 одиниць за добу. Це дуже високий показник. Так вони намагаються компенсувати відсутність у повітрі А-50»,  – додала Гуменюк.


Нагадаємо, російські окупанти у ніч на 21 березня влаштували масований обстріл України, використавши 31 ракету, дві з яких були балістичними, у тому числі «Іскандер» (KN-23) та «Кинжал» .

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Теги: Наталія Гуменюк системи ППО ворог столиця обстріл окупанти росія

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