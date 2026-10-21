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Кремль прокоментував можливість повторної зустрічі Путіна з Віткоффом

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Кремль прокоментував можливість повторної зустрічі Путіна з Віткоффом
Речник Путіна Пєсков прокоментував перспективи подальших переговорів
фото: Reuters

Пєсков не зміг уточнити, чи відбудеться ще один раунд переговорів після зустрічі в Санкт-Петербурзі

Речник російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков не зміг відповісти, чи відбудеться ще один раунд переговорів очільника Кремля зі спеціальним посланцем президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом. Про це повідомляє «Главком».

Пєсков не уточнив, чи планують Москва та Вашингтон продовжити переговори в такому самому форматі після зустрічі 21 жовтня в Санкт-Петербурзі.

Нагадаємо, 21 жовтня Володимир Путін розпочав переговори зі Стівом Віткоффом у Санкт-Петербурзі. На початку зустрічі російський президент подякував Дональду Трампу за увагу до питання завершення війни проти України та поцікавився результатами переговорів у Норвегії, в яких брали участь представники України, США та європейських держав.

Окремо Путін заявив про зацікавленість Москви у відновленні економічного співробітництва зі Сполученими Штатами. Під час зустрічі Віткофф від імені Трампа подякував російському президенту за рішення, пов'язане з так званою «дизельною угодою».

Крім того, американський спецпосланець повідомив про певний прогрес у переговорах стосовно завершення російсько-української війни. За його словами, зустріч в Осло була продуктивною та створила передумови для можливого припинення вогню.

Віткофф також висловив сподівання на відновлення тристоронніх переговорів між Україною, США та Росією. Він зазначив, що розраховує на готовність Путіна розглянути можливість повернення до такого формату.

Водночас американський представник не уточнив, у чому саме полягають досягнуті зрушення та які конкретні пропозиції обговорювали учасники переговорів у Норвегії.

До слова, адміністрація президента США Дональда Трампа сподівається, що скасування санкцій на продаж російського дизельного палива допоможе схилити російського диктатора Володимира Путіна до компромісу стосовно завершення війни в Україні. Американська влада розраховує, що після останніх рішень Вашингтона Москва виявить більшу готовність до переговорів.

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Теги: росія переговори Стів Віткофф

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