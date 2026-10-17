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Трамп заморозив «пекельні санкції» Грема проти Росії

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Трамп заморозив «пекельні санкції» Грема проти Росії
Трамп каже, що відмова від санкцій проти РФ відповідає національним інтересам США
фото: Getty Images

Крок Трампа викликав різку критику серед конгресменів і сенаторів від обох партій

Президент США Дональд Трамп підписав указ, яким зупинив запровадження масштабних обмежень проти Росії напередодні їхнього набрання чинності. Про це пише «Главком» із посиланням на Reuters.

Ініційований покійним сенатором Ліндсі Гремом закон передбачав жорсткі економічні важелі – включаючи мита до 100% на товари п'яти найбільших покупців російських нафти й газу та 500% мита на російський імпорт енергоносіїв.

Своє рішення очільник Білого дому пояснив міркуваннями національних інтересів Сполучених Штатів. Зазначається, що введення санкцій за кілька тижнів до проміжних виборів загрожувало черговим стрибком цін на пальне в США, де витрати громадян уже зросли на тлі воєнних дій проти Ірану. Окрім того, це дозволило уникнути загострення у взаєминах із такими великими імпортерами, як Китай та Індія, які виступали проти американських обмежень.

Указ формально затверджує розроблені заходи, залишаючи за Трампом право активувати їх у майбутньому. Водночас цей крок викликав різку критику серед конгресменів і сенаторів від обох партій, які звинувачують адміністрацію у поступках Кремлю, зокрема на тлі нещодавньої спільної угоди з Москвою щодо дизельного пального.

Раніше спеціальний представник президента Росії Кирило Дмитрієв заявив, що США шукають варіанти скасування санкцій проти РФ. За його словами, найближчим часом між Москвою та Вашингтоном очікується низка важливих ініціатив. 

«По-перше, американці все більше і більше розуміють, що санкції шкодять саме США. По-друге, вони самі загнали себе в ситуацію, що намагаються знайти варіанти, як їх знімати», – заявив Дмитрієв.

Нагадаємо, у вересні президент США Дональд Трамп підписав закон Ліндсі Грема про «пекельні санкції» проти Росії. 

Законопроєкт передбачає нові санкції проти Росії та Ірану, а також надає президенту США повноваження вводити мита до 100% щодо найбільших покупців російських енергоресурсів.

Теги: санкції Дональд Трамп росія США

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