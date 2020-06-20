В Україні не готовими до послаблення карантину залишаються Київ і 9 областей



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У МОЗ назвали області, які не готові до послаблення карантину

Найбільше випадків Covid-19 за добу зареєстровано на Львівщині

В Україні станом на 20 червня до послаблення карантину не готові Київ і ще дев'ять областей. Всі ці регіони перевищують показник інцидентності захворювання коронавірусом, а Закарпатська область не відповідає відразу двом критеріям. Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

Згідно з даними МОЗ, перевищена норма за кількістю хворих на коронавірус в таких регіонах:

Київ - 13,95;

Вінницька область - 16,71;

Волинська область - 37,72;

Житомирська область - 16,32;

Закарпатська область - 38,77;

Івано-Франківська область - 20,91;

Львівська область - 40,66;

Рівненська область - 41,55;

Тернопільська область - 23,12;

Чернівецька область - 44,27

Закарпатська область також перевищує показник завантаженості лікарняних ліжок - 56,93%.

Послаблення карантину можливе за умови відповідності регіону таким критеріям:

інцидентність захворювань за останні 7 днів повинна становити менше 12 на 100 тисяч населення;

завантаженість місць в лікарнях менше 50%;

проведення за останні 7 днів понад 12 тестів на COVID-19 на 100 тисяч населення.

У порівнянні з попереднім днем, ситуація покращилася в Харківській області, яка тепер відповідає критеріям ослаблення карантину.

За минулу добу найбільша кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби зафіксована у Львівській області – 139 випадків.

Нагадаємо, станом на ранок 20 червня в Україні зафіксовано 841 новий випадок коронавірусу, це на 80 випадків менше, ніж учора (921).Одужали – 373 (вчора 586), померли – 9 (вчора 19). Загалом одужали 16 406 осіб, летальних випадків – 994.

Коронавірус в Україні

Всього 35825

Хворіють 18425

Одужали 16406

Померли 994

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У Києві виявлено хворих 76 осіб (вчора 92). Також 57 випадків зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 76) і 139 – на Львівщині (вчора 142), 83 – на Рівненщині (вчора 121).