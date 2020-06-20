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    Здоров'я

    В Україні не готовими до послаблення карантину залишаються Київ і 9 областей

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    У МОЗ назвали області, які не готові до послаблення карантину - В Україні не готовими до послаблення карантину залишаються Київ і 9 областей
    У МОЗ назвали області, які не готові до послаблення карантину

    Найбільше випадків Covid-19 за добу зареєстровано на Львівщині

    В Україні станом на 20 червня до послаблення карантину не готові Київ і ще дев'ять областей. Всі ці регіони перевищують показник інцидентності захворювання коронавірусом, а Закарпатська область не відповідає відразу двом критеріям. Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

    Згідно з даними МОЗ, перевищена норма за кількістю хворих на коронавірус в таких регіонах:

    • Київ - 13,95;
    • Вінницька область - 16,71;
    • Волинська область - 37,72;
    • Житомирська область - 16,32;
    • Закарпатська область - 38,77;
    • Івано-Франківська область - 20,91;
    • Львівська область - 40,66;
    • Рівненська область - 41,55;
    • Тернопільська область - 23,12;
    • Чернівецька область - 44,27

    Закарпатська область також перевищує показник завантаженості лікарняних ліжок - 56,93%.

    Послаблення карантину можливе за умови відповідності регіону таким критеріям:

    • інцидентність захворювань за останні 7 днів повинна становити менше 12 на 100 тисяч населення;
    • завантаженість місць в лікарнях менше 50%;
    • проведення за останні 7 днів понад 12 тестів на COVID-19 на 100 тисяч населення.

    У порівнянні з попереднім днем, ситуація покращилася в Харківській області, яка тепер відповідає критеріям ослаблення карантину.

    За минулу добу найбільша кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби зафіксована у Львівській області – 139 випадків.

    Нагадаємо, станом на ранок 20 червня в Україні зафіксовано 841 новий випадок коронавірусу, це на 80 випадків менше, ніж учора (921).Одужали – 373 (вчора 586), померли – 9 (вчора 19). Загалом одужали 16 406 осіб, летальних випадків – 994.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      35825
    • Хворіють
      18425
    • Одужали
      16406
    • Померли
      994

    У Києві виявлено хворих 76 осіб (вчора 92). Також 57 випадків зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 76) і 139 – на Львівщині (вчора 142), 83 – на Рівненщині (вчора 121).

    Міністерство охорони здоров'я Київ карантин коронавірус
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