У Чорногорії, «що поборола коронавірус», зафіксували новий випадок Covid-19



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Ввечері 2 червня Чорногорія офіційно оголосила про завершення епідемії в країні

Інфікована людина побувала у Боснії та Герцеговині минулого тижня, а потім перебувала в добровільної самоізоляції

Чорногорія, що 2 червня оголосила про завершення епідемії коронавірусу, повідомила про підтверджений імпортований випадок інфікування. Про повідомляє RTCG.

Лабораторії Інституту громадського здоров’я Чорногорії протягом вихідних провели 128 тестів на коронавірус і один із зразків був позитивним.

Зазначається, що інфікована людина побувала у Боснії та Герцеговині минулого тижня, а потім перебувала в добровільної самоізоляції.

«Епідеміологічні дослідження тривають, і початкові дані вказують на те, що кількість контактів (інфікованої особи. - ред.) була мінімальна», - йдеться у повідомленні інституту.

До відома, 24 травня Чорногорія проголосила себе «першою у Європі країною, що поборола коронавірус», оскільки в країні не залишилося жодного активного випадку захворювання.

Ввечері 2 червня Чорногорія офіційно оголосила про завершення епідемії в країні.

До відома, у світі на ранок понеділка 15 червня, інфіковано 7 899 547 осіб. Загальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 433 019 осіб. У свою чергу, одужали 3 766 886 людей. Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США — 115 732 особи, Бразилії — 43 332, Великій Британії — 41 783, Італії — 34 345, Франції — 29 410 та Іспанії — 27 136.

Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (2 094 058), Бразилія (867 624), Росія (528 267), Індія (320 922), Велика Британія (297 342), Іспанія (243 928), Італія (236 989), Перу (229 736), Франція (194 153), Німеччина (187 518), Іран (187 427) і Туреччина (178 239).

Коронавірус в Україні

Всього 31810

Хворіють 16656

Одужали 14253

Померли 901

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Як повідомлялося, в Україні станом на ранок 15 червня підтверджено 31 810 випадків Covid-19, з них 14 253 одужали, 901 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 656 випадків.