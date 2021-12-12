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    «Найкращий іноземний студент». Українець отримав відзнаку військової академії Британії (фото)

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    Українець став кращим серед студентів із 26 країн світу - «Найкращий іноземний студент». Українець отримав відзнаку військової академії Британії (фото)
    Українець став кращим серед студентів із 26 країн світу
    фото:facebook.com/ukinukraine

    Донька Королеви Єлизавети нагородила українського кадета відзнакою

    Українець Павло Лейсі став найкращим іноземним студентом Королівської військової академії сухопутних військ Великої Британії у Сандгерсті та отримав особливу відзнаку – Міжнародний меч. Про це повідомило у Facebook посольство Великої Британії в Україні.

    Королівська Принцесса Анна вручає нагороду українцю/фото:facebook.com/ukinukraine
    Королівська Принцесса Анна вручає нагороду українцю/фото:facebook.com/ukinukraine

    Щороку відзнака присуджується кадету, який продемонстрував найкращі результати у навчанні. Цього року в Академії навчалися офіцери з 26 різних країн.

    Нагородження відбулося під час Параду Суверена/фото:facebook.com/ukinukraine
    Нагородження відбулося під час Параду Суверена/фото:facebook.com/ukinukraine

    «Нагороду українцю вручила Її Королівська Високість принцеса Анна на урочистій церемонії під час Параду на честь Суверена. Щиро вітаємо Павла з цим важливим досягненням та бажаємо нових успіхів», – зазначається у повідомленні посольства.

    Відзнака українського кадета/фото: facebook.com/ukinukraine
    Відзнака українського кадета/фото: facebook.com/ukinukraine

    6 грудня президент надав звання Героя України загиблому на Донбасі бійцеві. Петро Полицяк загинув при обороні Донецького аеропорту 20 січня 2015 у віці 22 роки.

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    Теги: українці військові посольство Велика Британія
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    «Найкращий іноземний студент». Українець отримав відзнаку військової академії Британії (фото)