«Найкращий іноземний студент». Українець отримав відзнаку військової академії Британії (фото)

Донька Королеви Єлизавети нагородила українського кадета відзнакою

Українець Павло Лейсі став найкращим іноземним студентом Королівської військової академії сухопутних військ Великої Британії у Сандгерсті та отримав особливу відзнаку – Міжнародний меч. Про це повідомило у Facebook посольство Великої Британії в Україні.

Королівська Принцесса Анна вручає нагороду українцю/фото:facebook.com/ukinukraine

Щороку відзнака присуджується кадету, який продемонстрував найкращі результати у навчанні. Цього року в Академії навчалися офіцери з 26 різних країн.

Нагородження відбулося під час Параду Суверена/фото:facebook.com/ukinukraine

«Нагороду українцю вручила Її Королівська Високість принцеса Анна на урочистій церемонії під час Параду на честь Суверена. Щиро вітаємо Павла з цим важливим досягненням та бажаємо нових успіхів», – зазначається у повідомленні посольства.

Відзнака українського кадета/фото: facebook.com/ukinukraine

6 грудня президент надав звання Героя України загиблому на Донбасі бійцеві. Петро Полицяк загинув при обороні Донецького аеропорту 20 січня 2015 у віці 22 роки.

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