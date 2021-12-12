Наші дії спрямовані на стримування Росії – Боррель

Країни «Великої сімки» та Євросоюз єдині у підтримці суверенітету і територіальної цілісності України

Держави Євросоюзу попередили Росію, що будь-яка нова агресія проти України матиме високу ціну

Концентрація російських військ на кордонах України становить загрозу. Всі країни «Великої сімки» та Євросоюз єдині у підтримці суверенітету і територіальної цілісності України. Про це йдеться у заяві Високого представника ЄС Жозепа Борреля за підсумками зустрічі міністрів закордонних справ та розвитку країн G7, що відбулася у Ліверпулі, текст якої оприлюднений на сайті Європейської служби зовнішніх дій.

Члени «Великої сімки» попередили Росію, що будь-яка нова агресія проти України матиме високу ціну.

«На цьому зібранні великих демократичних країн я представляю весь Євросоюз. Великим питанням була ситуація на східних кордонах Європи, в Україні, де Росія нарощує війська. Це становить загрозу. Під час зустрічі ми всі були єдиними у тому, щоб встати поряд з Україною у підтримці її суверенітету та територіальної цілісності», – зазначив Боррель.

Боррель додав, що «наразі наші дії спрямовані на стримування, щоб дати Росії зрозуміти – будь-що, що може бути атакою на Україну, матиме високу ціну». «Ми підтримуємо Україну всі разом», – сказав він.

Нагадаємо, глава МЗС Великобританії закликала союзників об'єднатися проти агресії щодо України, попередивши, що вторгнення на її територію стане для Росії «стратегічною помилкою».

Як повідомлялося раніше, Велика Британія і її союзники повинні працювати над пошуком альтернатив постачанням газу з Росії. Про це заявила голова британського міністерства закордонних справ Елізабет Трасс.

За її словами, вона планує працювати з партнерами, «щоб переконатися, що у вільних демократичних країн є можливість отримати альтернативу російським поставкам газу».

Нагадаємо, Росія побачила у вступі України до НАТО «ризик масштабного конфлікту в Європі».

Раніше у Білому домі сказали, коли Україна може приєднатися до НАТО.

Нагадаємо, після розмови з Байденом Путін знову повторив намір Росії отримати юридичні гарантії щодо відмови Україні у вступі в НАТО.

Нагадаємо, президент США Джозеф Байден провів 7 грудня відеодзвінок з президентом Росії Володимиром Путіним. В ході переговорів американський лідер пригрозив рішучими економічними та іншими заходами в разі вторгнення в Україну.

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