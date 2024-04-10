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Жінкам слід готуватись до мобілізації? Центр протидії дезінформації попередив про фейк

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Жінкам слід готуватись до мобілізації? Центр протидії дезінформації попередив про фейк
Наразі жоден закон, який стосується мобілізації, не передбачає призову на службу жінок
фото: Depositphotos

Радниця з гендерних питань командувача Сухопутних військ заявила, що українок слід змалку готувати до захисту країни

Центр протидії дезінформації повідомив, що питання мобілізації жінок в Україні не стоїть на порядку денному. Заява пролунала у відповідь на слова радниці з гендерних питань командувача Сухопутних військ Оксани Григор'євої, яка повідомила про необхідність призову українок на військову службу.

«Нині активно розповсюджується інформація, що буцімто в Україні збираються внести зміни до законодавства щодо мобілізації жінок. Центр наголошує, що жоден закон, який стосується мобілізації, не передбачає мобілізації жінок. Тож розповсюджувана інформація – фейкова», – йдеться в повідомленні.

Центр нагадав, що жінки можуть мобілізовуватися до Сил оборони України виключно добровільно.

Радниця з гендерних питань командувача Сухопутних військ Оксана Григор'єва заявила в інтерв'ю The Times, що Україна має ухвалити політику призову жінок на військову службу за ізраїльським зразком. За її словами, країна повинна готуватися до того, що в найближчі роки українок доведеться мобілізувати.

«Наша Конституція говорить, що обов'язком кожного українця є захист своєї країни, тому цілком правильно, що жінки також служать. Наш північний сусід просто так не зникне. Протягом сотень років вони неодноразово нападали на нас. Як і Ізраїль, ми повинні бути готові до цього, а це означає, що ми повинні навчати чоловіків і жінок бути готовими до війни», – сказала Григор'єва.

У статті йдеться, що серед жінок, які служать в українській армії, менше десятої частини виконують активні бойові завдання, а решта служать медиками, розвідниками та адміністраторами. Лише у 2018 році жінкам дозволили займати бойові посади.

«Починаючи зі шкільного віку, в країні існує поділ між дівчатками та хлопчиками: хлопчиків навчають фізичним вправам, а дівчаткам доводиться займатися вишиванням або домашнім господарством. Це має змінитися. Як фізично, так і психологічно ми повинні готувати дівчат змалку до захисту країни», – заявила радниця з гендерних питань.

За даними Кабміну, нині в ЗСУ служать 65 тис. жінок – це приблизно на 40% більше, ніж 2021 року. Майже всі вони є добровольцями, бо примусового призову для жінок не існує, хоча жінки-медики зобов'язані ставати на військовий облік.

Частка жінок-військовослужбовців в Україні менша, ніж у більшості країн НАТО, і становить 7,3%. Для порівняння – в армії США протягом останніх років частка жінок постійно перевищує 17%, а в армії Великої Британії – понад 11%.

До слова, розвідниця, бойова медикиня та поетка Ярина Чорногуз, яка вже чотири роки служить у ЗСУ, підтримала мобілізацію жінок. Вона вважає, що приблизно 100 тисяч жінок покриють потреби армії. На її думку, практично кожна українка може бути корисною на фронті – це вже довели на практиці багато чинних жінок-військових та ветеранок.

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Теги: Україна фейк закон жінка мобілізація ЗСУ

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