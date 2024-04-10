Жінкам слід готуватись до мобілізації? Центр протидії дезінформації попередив про фейк

Радниця з гендерних питань командувача Сухопутних військ заявила, що українок слід змалку готувати до захисту країни

Центр протидії дезінформації повідомив, що питання мобілізації жінок в Україні не стоїть на порядку денному. Заява пролунала у відповідь на слова радниці з гендерних питань командувача Сухопутних військ Оксани Григор'євої, яка повідомила про необхідність призову українок на військову службу.

«Нині активно розповсюджується інформація, що буцімто в Україні збираються внести зміни до законодавства щодо мобілізації жінок. Центр наголошує, що жоден закон, який стосується мобілізації, не передбачає мобілізації жінок. Тож розповсюджувана інформація – фейкова», – йдеться в повідомленні.

Центр нагадав, що жінки можуть мобілізовуватися до Сил оборони України виключно добровільно.

Радниця з гендерних питань командувача Сухопутних військ Оксана Григор'єва заявила в інтерв'ю The Times, що Україна має ухвалити політику призову жінок на військову службу за ізраїльським зразком. За її словами, країна повинна готуватися до того, що в найближчі роки українок доведеться мобілізувати.

«Наша Конституція говорить, що обов'язком кожного українця є захист своєї країни, тому цілком правильно, що жінки також служать. Наш північний сусід просто так не зникне. Протягом сотень років вони неодноразово нападали на нас. Як і Ізраїль, ми повинні бути готові до цього, а це означає, що ми повинні навчати чоловіків і жінок бути готовими до війни», – сказала Григор'єва.

У статті йдеться, що серед жінок, які служать в українській армії, менше десятої частини виконують активні бойові завдання, а решта служать медиками, розвідниками та адміністраторами. Лише у 2018 році жінкам дозволили займати бойові посади.

«Починаючи зі шкільного віку, в країні існує поділ між дівчатками та хлопчиками: хлопчиків навчають фізичним вправам, а дівчаткам доводиться займатися вишиванням або домашнім господарством. Це має змінитися. Як фізично, так і психологічно ми повинні готувати дівчат змалку до захисту країни», – заявила радниця з гендерних питань.

За даними Кабміну, нині в ЗСУ служать 65 тис. жінок – це приблизно на 40% більше, ніж 2021 року. Майже всі вони є добровольцями, бо примусового призову для жінок не існує, хоча жінки-медики зобов'язані ставати на військовий облік.

Частка жінок-військовослужбовців в Україні менша, ніж у більшості країн НАТО, і становить 7,3%. Для порівняння – в армії США протягом останніх років частка жінок постійно перевищує 17%, а в армії Великої Британії – понад 11%.

До слова, розвідниця, бойова медикиня та поетка Ярина Чорногуз, яка вже чотири роки служить у ЗСУ, підтримала мобілізацію жінок. Вона вважає, що приблизно 100 тисяч жінок покриють потреби армії. На її думку, практично кожна українка може бути корисною на фронті – це вже довели на практиці багато чинних жінок-військових та ветеранок.