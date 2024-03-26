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Перевірка реставрації Братського монастиря: на Києво-Могилянську академію накладено штраф

Катерина Іванова
glavcom.ua
Перевірка реставрації Братського монастиря: на Києво-Могилянську академію накладено штраф
фото: Національний університет «Києво-Могилянська академія»

Держінспекція: Києво-Могилянська академія відмовилася надати необхідні документи, а також не допустила інспекторів до здійснення перевірки на обʼєкті

Замовик об'єкта будівництва – Келій Братського монастиря, – Національний університет «Києво-Могилянська академія» отримав штраф від Державної інспекції архітектури та містобудування України. Про це повідомляє пресслужба Мінінфрастурктури.

Зазначається, що у приміщенні Державної інспекції архітектури та містобудування України в присутності представників НУ «Києво-Могилянська академія» була розглянута справа про правопорушення у сфері містобудівної діяльності. 

«У зв’язку з недопущенням посадових осіб органів державного архітектурно-будівельного контролю на об’єкти будівництва для виконання покладених на них функцій наступає відповідальність передбачена пунктом 2 частини шостої статті 2 Закону України «Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності», – йдеться у повідомленні.

За результатами розгляду справи винесена постанова про накладення штрафу у сумі 90 840 грн. Постанова буде вручена замовнику будівництва 28.03.2024 о 10:00.

Перевірка реставрації Братського монастиря: на Києво-Могилянську академію накладено штраф фото 1
фото: Національний університет «Києво-Могилянська академія»

Йдеться про перевірку об’єкта будівництва – Келій Братського монастиря на території Національного університету «Києво-Могилянська академія». В межах перевірки інспектори вивчають дозвільні та супровідні документи, а також перевіряють, щоб роботи, які виконуються на обʼєкті, відповідали проєкту.

«Замовник будівництва – Національний університет «Києво-Могилянська академія» – відмовився надати необхідні документи, а також не допустив інспекторів до здійснення перевірки на обʼєкті», – повідомляють у Мінінфраструктури.

Перевірка реставрації Братського монастиря: на Києво-Могилянську академію накладено штраф фото 2
фото: Національний університет «Києво-Могилянська академія»

Там зауважують, що Державна інспекція архітектури та містобудування України буде продовжувати свою роботу до встановлення реального стану справ на об’єкті.

Нагадаємо, Інспектори Державної інспекції архітектури та містобудування (ДІАМ) протягом 10 днів вивчатимуть всі документи на території Києво-Могилянської академії.

Керівництво Києво-Могилянської академії перевірку назвало незаконною. У публікації прессцентру університету йдеться, що «наказ голови ДІАМ про проведення позапланової перевірки виданий з очевидними порушеннями законодавства». 

Раніше заступник директора Департаменту охорони культурної спадщини Дмитро Перов повідомляв, що у розбирають 200-річні келії Братського монастиря на території Києво-Могилянської академії. «Памʼятку архітектури національного значення, що на Сковороди, 2, ґвалтують вже третій день поспіль», – йдеться в його дописі.

Національна поліція України разом з Департаментом територіального контролю міста Києва зупинили незаконні роботи, виконавцю робіт надано припис, однак той, за слова Перова, просто втік.

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Теги: наказ документи штраф поліція університет інспекція

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