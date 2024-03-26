Перевірка реставрації Братського монастиря: на Києво-Могилянську академію накладено штраф

Держінспекція: Києво-Могилянська академія відмовилася надати необхідні документи, а також не допустила інспекторів до здійснення перевірки на обʼєкті

Замовик об'єкта будівництва – Келій Братського монастиря, – Національний університет «Києво-Могилянська академія» отримав штраф від Державної інспекції архітектури та містобудування України. Про це повідомляє пресслужба Мінінфрастурктури.

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Зазначається, що у приміщенні Державної інспекції архітектури та містобудування України в присутності представників НУ «Києво-Могилянська академія» була розглянута справа про правопорушення у сфері містобудівної діяльності.

«У зв’язку з недопущенням посадових осіб органів державного архітектурно-будівельного контролю на об’єкти будівництва для виконання покладених на них функцій наступає відповідальність передбачена пунктом 2 частини шостої статті 2 Закону України «Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності», – йдеться у повідомленні.

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За результатами розгляду справи винесена постанова про накладення штрафу у сумі 90 840 грн. Постанова буде вручена замовнику будівництва 28.03.2024 о 10:00.

фото: Національний університет «Києво-Могилянська академія»

Йдеться про перевірку об’єкта будівництва – Келій Братського монастиря на території Національного університету «Києво-Могилянська академія». В межах перевірки інспектори вивчають дозвільні та супровідні документи, а також перевіряють, щоб роботи, які виконуються на обʼєкті, відповідали проєкту.

«Замовник будівництва – Національний університет «Києво-Могилянська академія» – відмовився надати необхідні документи, а також не допустив інспекторів до здійснення перевірки на обʼєкті», – повідомляють у Мінінфраструктури.

фото: Національний університет «Києво-Могилянська академія»

Там зауважують, що Державна інспекція архітектури та містобудування України буде продовжувати свою роботу до встановлення реального стану справ на об’єкті.

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Нагадаємо, Інспектори Державної інспекції архітектури та містобудування (ДІАМ) протягом 10 днів вивчатимуть всі документи на території Києво-Могилянської академії.

Керівництво Києво-Могилянської академії перевірку назвало незаконною. У публікації прессцентру університету йдеться, що «наказ голови ДІАМ про проведення позапланової перевірки виданий з очевидними порушеннями законодавства».

Раніше заступник директора Департаменту охорони культурної спадщини Дмитро Перов повідомляв, що у розбирають 200-річні келії Братського монастиря на території Києво-Могилянської академії. «Памʼятку архітектури національного значення, що на Сковороди, 2, ґвалтують вже третій день поспіль», – йдеться в його дописі.

Національна поліція України разом з Департаментом територіального контролю міста Києва зупинили незаконні роботи, виконавцю робіт надано припис, однак той, за слова Перова, просто втік.