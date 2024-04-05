«Двійник» працював на українсько-польському кордоні

Хто стоїть за «польськими фермерами»?

4 квітня стало відомо, що Мінсільгосп Польщі не звертався з проханням до уряду щодо призупинення транзиту української сільгосппродукції через територію країни. Згідно з повідомленням, домовленості, досягнуті й закріплені в угоді з представниками фермерів-страйкарів у Ясенку, значною мірою вже реалізовані. Так, проблеми остаточно не розв'язані, але значною мірою подолані.

Хто стоїть за «польськими фермерами»? Таким питанням Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки задавався ще в лютому, коли їхні протести остаточно вийшли за рамки «спору господарюючих суб’єктів» і перетворились на політичні. І з наявними ознаками російського втручання.

Насправді протести польських фермерів стали благодатним ґрунтом для російських операцій впливу, спрямованих на тих, хто незадоволений можливим вступом України до ЄС. Кремль називав тактику «розділяй і володарюй», за допомогою якої він підривав єдність своїх ворогів, «активними заходами». Керівник польської розвідки (з 2016 по 2022 рік Петро Кравчик) каже, що було б дивно, якби Росія не намагалася використати подібні формули і сьогодні.

Видання The Economist написало, що польські журналісти провели розслідування, яке показало, що один із протестувальників був пов'язаний із російським посольством у Варшаві. Банер, який закликає Путіна «відновити порядок», є непопулярним посланням у Польщі, але викликав великий резонанс у ЗМІ. Є також свідчення зв’язків між Росією та деякими членами польської праворадикальної партії «Конфедерація», яка відіграла певну роль на ранніх стадіях протесту.

Також було виявлено 18 000 підозрілих сторінок у Facebook, які просувають фальшиві розповіді про польські протести та перебільшують рівень української корупції. Аналіз, проведений групою активістів Antibot4Navalny, яка відстежує діяльність Doppelganger («Двійник» – мережа дезінформації в Європі зі створення фейкових сторінок ЗМІ та органів влади), демонструє схожу історію.

У ньому йдеться про те, що мережа з приблизно 10 000 ботів перепостила фальшиву новину про польський протест, завдяки чому її побачили 50 000 користувачів. Багато фальшивих новин, створених Doppelganger, взагалі перебільшували напруженість у відносинах між поляками та українцями.

Тарас Дзюба з відділу стратегічних комунікацій Генштабу України каже, що росіяни ведуть довгу гру: «Вони рідко досягають результатів одразу, але послаблюють захист людей, щоб ті стали готові слухати нові джерела інформації».

Від себе додамо: полякам, як і українцям, варто користуватись виключно перевіреними джерелами.