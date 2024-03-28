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Одна з країн ЄС готує суттєві зміни в допомозі біженцям з України

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Одна з країн ЄС готує суттєві зміни в допомозі біженцям з України
Уряд Польщі оплачуватиме перебування українців лише у тих місцях, які мають домовленості з воєводою
фото: Міністерство відновлення

Важливою зміною стане запровадження з наступного року дозволу на тимчасове проживання для біженців з України у Польщі

Уряд Польщі готує зміни до закону про допомогу біженцям з України, що діє з початку війни. Буде скасована система фінансування харчування та проживання у гостьових будинках до десяти осіб. Про це повідомляє Rzeczpospolita.

За даними видання, міністерство внутрішніх справ та 29 березня представить проект змін до закону. Його основні положення були представлені на конференції з питань житлової ситуації біженців з України.

Ключовою зміною стане скасування норми, яка передбачає фінансування харчування та проживання українців у 40 злотих на день (400 гривень) у невеликих приватних центрах місткістю до десяти осіб.

Уряд оплачуватиме перебування українця лише у тих місцях, які мають домовленості з воєводою та, отже, перебувають під контролем держави.

За даними уряду, нині у центрах колективного розміщення проживає 39 937 осіб, тобто 4,2%. біженців у Польщі. Мацей Душчик, заступник міністра внутрішніх справ, який відповідає за міграційну політику, визнав, що більшість із них не зможе впоратися без підтримки.

«Ми розглядаємо питання про часткову оплату, тому що виникла проблема, що належне за спеціальним законом громадянин України, а не громадянин Польщі, є рівноцінним. Ми повинні це збалансувати. Справа в тому, що держава допомагає, наприклад, українській біженці з дітьми, даючи їй житло та їжу, але не гарантує такого захисту польській матері», – сказав він.

Важливою зміною стане запровадження з наступного року дозволу на тимчасове проживання для біженців з України (воно надається на три роки). В даний час спеціальний закон автоматично поширюється на всіх, хто має PESEL UKR – документ, що дає можливість перебування в Польщі терміном на 18 місяців з можливістю виїхати з країни на строк до 30 днів. У громадянина України буде вибір, але якщо він вирішить залишитися тимчасово, йому доведеться заповнити спеціальну заяву в комуні, пройти процедуру перевірки в органах внутрішньої безпеки, прикордонної служби та поліції та здати відбитки пальців.

Поки що невідомо, як уряд справлятиметься з величезною кількістю українських дітей, які не відвідують школу. Міністр визнав, що рішення польського уряду необхідно узгоджувати з українською державою (такі переговори продовжуються). Наразі спеціальний закон дозволяє онлайн-навчання як в Україні, так і в польських школах. «За системою PESEL UKR у нас 380 тисяч дітей шкільного віку, а 210 тисяч осіб отримують допомогу 800+. Діти. Скільки їх насправді у Польщі? Ми не знаємо», – сказав Душчик.

Раніше повідомлялося, що українські біженці у Польщі зможуть подати заявку на грошову допомогу у розмірі 850 злотих упродовж трьох місяців. Реєстрація триватиме з 27 по 29 березня включно.

До слова, вплив українських біженців на економіку Польщі з початку війни стає дедалі помітнішим – завдяки працевлаштованим громадянам ВВП раїни зростає. 

Теги: біженці Польща

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