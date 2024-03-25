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Польща назвала ракету, яка перетнула кордон під час атаки на Україну

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Польща назвала ракету, яка перетнула кордон під час атаки на Україну
На території Польщі 39 секунд ймовірно перебувала російська крилата ракета Х-101
фото з відкритих джерел

Керівник Генштабу Збройних сил Польщі заявив, що це могла бути як провокація, так і випадковість 

Повітряний простір Польщі вранці неділі, 24 березня, ймовірно порушила російська крилата ракета Х-101 – вона перебувала на території країни 39 секунд. Про це розповів керівник Генштабу Збройних сил країни Вєслав Кукула, повідомляє Радіо Свобода.

На запитання журналістів, була це провокація чи випадковість, генерал відповів, що кожен варіант можливий, адже російські ракети не є надто точні і могли відхилитися від курсу.

Також Кукула прокоментував, чому не було ухвалено рішення про збиття російської ракети.

«Такі цілі на межі двох країн складні у сенсі дилеми – збивати чи ні. Тому що наслідки знищення з нашого боку можуть спричинити ненавмисні ефекти по іншій стороні», – сказав начальник генерального штабу Збройних сил Польщі.

Вєслав Кукула додав, що ракета могла б впасти на території Польщі та спричинити певні наслідки і в тому випадку, якби по ній стріляла Україна.

До слова, російська ракета залетіла в польський повітряний простір приблизно о 4:23 ранку. Це сталося поблизу селища Осердув (Люблінське воєводство), ворожий об'єкт пробув там 39 секунд. Через це Польща піднімала в повітря авіацію.

Як повідомлялося, Варшава вимагає від Москви пояснень у зв’язку з черговим порушенням повітряного простору країни.

Читайте також: Російська ракета в Польщі. Що не так з реакцією сусідів
Теги: Польща Україна кордон ракета

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