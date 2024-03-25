Польща назвала ракету, яка перетнула кордон під час атаки на Україну

Керівник Генштабу Збройних сил Польщі заявив, що це могла бути як провокація, так і випадковість

Повітряний простір Польщі вранці неділі, 24 березня, ймовірно порушила російська крилата ракета Х-101 – вона перебувала на території країни 39 секунд. Про це розповів керівник Генштабу Збройних сил країни Вєслав Кукула, повідомляє Радіо Свобода.

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На запитання журналістів, була це провокація чи випадковість, генерал відповів, що кожен варіант можливий, адже російські ракети не є надто точні і могли відхилитися від курсу.

Також Кукула прокоментував, чому не було ухвалено рішення про збиття російської ракети.

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«Такі цілі на межі двох країн складні у сенсі дилеми – збивати чи ні. Тому що наслідки знищення з нашого боку можуть спричинити ненавмисні ефекти по іншій стороні», – сказав начальник генерального штабу Збройних сил Польщі.

Вєслав Кукула додав, що ракета могла б впасти на території Польщі та спричинити певні наслідки і в тому випадку, якби по ній стріляла Україна.

До слова, російська ракета залетіла в польський повітряний простір приблизно о 4:23 ранку. Це сталося поблизу селища Осердув (Люблінське воєводство), ворожий об'єкт пробув там 39 секунд. Через це Польща піднімала в повітря авіацію.

Як повідомлялося, Варшава вимагає від Москви пояснень у зв’язку з черговим порушенням повітряного простору країни.