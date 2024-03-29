У Польщі під час втечі від поліції загинув 18-річний українець

Водій на швидкості близько 200 км/год врізався в придорожній стовп

Постраждалого доставили до лікарні, де він невдовзі помер

18-річний громадянин України помер у лікарні після того, як на великій швидкості врізався у придорожній стовп. Поліція стверджує, що це сталося, коли хлопець тікав від правоохоронців на великій швидкості. Про це пише PAP із посиланням на пресслужбу Головного управління поліції польського міста Ополе.

Зазначається, що в ніч проти 29 березня поліція помітила автомобіль, який рухався нерівномірно та порушував правила дорожнього руху.

Офіцери світловими знаками показали водію, щоб той зупинився, але натомість він продовжив рух, попрямувавши до центру міста. Поліціянти попросили підкріплення.

На одній з вулиць поліцейський автомобіль перегородив дорогу, але водій об’їхав його і на швидкості близько 200 км/год врізався в придорожній стовп.

Постраждалого доставили до лікарні, де він невдовзі помер.

Нагадаємо, у Польщі жорстоко вбили 38-річну жінку з Тернопільської області. Тіло 38-річної жінки виявили в коридорі при вході в багатоквартирний будинок. Зловмисником виявився 48-річний чоловік. Чоловік завдав жінці двадцять ударів ножем. Його затримали через три години після вбивства. За цей злочин передбачено довічне ув'язнення.

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