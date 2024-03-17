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Польські фермери розпочали блокування кордону з Німеччиною

Діана Гасюк
glavcom.ua
Польські фермери розпочали блокування кордону з Німеччиною
фото: Zeit

Польська та німецька влада очікують значних заторів на автошляхах

Польські фермери розпочали блокування польсько-німецького прикордонного переходу у Швєцко, неподалік від Франкфурта-на-Одері. Про це повідомляє DW.

Раніше було анонсовано, що акція польських фермерів на кордоні Польщі та Німеччини розпочнеться вдень у неділю, 17 березня, та триватиме чотири дні.

Заблокованими будуть усі смуги руху в обох напрямках, що унеможливить прикордонний рух у цьому місці. Прикордонний перехід розташований на автобані, що сполучає Берлін та Варшаву, ним щодня між Німеччиною та Польщею рухаються близько 17 тисяч вантажівок.

У зв'язку з цим, польська та німецька влада очікують значних заторів на автошляхах.

Як пише німецьке видання Zeit, акція протесту вже почалася, як було анонсовано і протести триватимуть 4 дні.

Раніше повідомлялося, що польські фермери на пункті пропуску «Дорогуськ» погодилися пропустити вантажівки в Україну, однак не призупинятимуть блокаду транспорту на виїзд з нашої країни.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що 90% українського експорту йде через порти Чорного моря та Дунаю. Тому причиною проблем польських фермерів є експорт аграрної продукції з Росії та Білорусі, а не України. 

До відома, Україна та Польща ведуть переговори щодо тимчасового закриття кордону для товарообігу. За словами прем'єра Польщі Дональда Туска, це буде «тимчасове і болюче для обох сторін рішення». Він також анонсував сільськогосподарський саміт у Варшаві, який відбудеться 29 лютого. Під час нього польський прем'єр зустрінеться з лідерами протестувальників.

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Теги: блокада блокування Денис Шмигаль Берлін Україна вантажівки акція експорт Польща

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