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Нацбанк повідомив, скільки українців стали жертвами шахраїв за минулий рік

Катерина Іванова
glavcom.ua
Нацбанк повідомив, скільки українців стали жертвами шахраїв за минулий рік
За 2023 рік на 13% зросла кількість активних карток, що свідчить про активніше використання платіжних карток для проведення операцій
фото з відкритих джерел

Сума збитків від шахрайських операцій збільшилася на 73%, порівняно з 2022 роком

Кількість незаконних дій з платіжними картками протягом 2023 року зросла на чверть та становила 272 тис. операцій. Сума збитків від незаконних дій з платіжними картками за минулий рік становила майже 833 млн гривень. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

За даними Нацбанк, сума збитків від шахрайських операцій збільшилася на 73%, порівняно з 2022 роком.

Середня сума однієї незаконної операції минулого року становила 3 065 гривень, що на 39% більше, ніж у 2022 році (у 2022 році – 2 200 гривень). Водночас за 2023 рік на 13% зросла кількість активних карток, що свідчить про активніше використання платіжних карток для проведення операцій.   

Переважна більшість шахрайських випадків спричинена розголошенням особистих даних клієнтами. А саме 80% суми всіх збитків у 2023 році припало на соціальну інженерію (у 2022 році цей показник був 53%).

Нацбанк повідомив, скільки українців стали жертвами шахраїв за минулий рік фото 1
фото: НБУ

У НБУ зазначили, що, починаючи з 2023 року, дані щодо збитків подають не тільки банківські установи, а й оператори поштового зв’язку та небанківські фінансові установи. Частка збитків у таких установ у загальній сумі збитків від незаконних дій за 2023 рік становила 0,4%, за кількістю випадків – 0,2%. 

Нагадаємо, 71-річна пенсіонерка з Сумщини стала жертвою шахрая, який видавав себе за нареченого з-за кордону. Від злочинних дій шахрая літня жителька міста Суми втратила 90 000 гривень.

Стало відомо, що шахраї представляються працівниками Пенсійного фонду і виманюють персональні дані від людей, яким необхідно здійснити ідентифікацію особи для подальшого отримання виплат. 

Зокрема, зловмисники видають себе за співробітників Пенсійного фонду і просять надати їм реквізити банківських карток нібито для успішного здійснення ідентифікації чи подачі заявки на проведення процедури. У відомстві запевнили: ПФУ не потрібно знати таку особисту інформацію пенсіонерів, щоб верифікувати особу.

Поліція наголошує, що варто пам’ятати, що в різних соціальних мережах не виплачують допомогу від держави, не надають кредитів, не оформлюють спадщину, не поновлюють банківські рахунки, а от на різного роду шахраїв там наштовхнутися дуже легко.

Також в Україні масово розповсюджують фальшиві долари. Їх можна купити в Інтернеті за лічені хвилини. Шахраї навіть відкривають «обмінники», які ззовні схожі на звичайні пункти обміну, але насправді розповсюджують лише фальшиву валюту. 

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Теги: Нацбанк обмін курс долара

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