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17 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

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17 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
17 червня – Всесвітній день карате
фото: depositphotos.com

Сьогодні заборонено брехати

17 червня відзначається Всесвітній день карате та Всесвітній день боротьби з опустелюванням і засухою. Віряни вшановують пам’ять мучеників Мануїла, Савела та Ісмаїла; преподобного Іпатія, ігумена Руфеніанського.

Всесвітній день карате

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17 червня відзначається Всесвітній день карате (World Karate Day). Ця подія присвячена включенню цього виду спорту в Олімпійські ігри в Токіо 2020. Цей день засновано у 2017 році Всесвітньою федерацією карате.

У 2016 році було оголошено, що карате буде одним із п’яти нових видів спорту, які будуть включені до програми Олімпійських ігор. Карате не увійшло до програми Олімпіади-2024 у Парижі.

Всесвітній день боротьби з опустелюванням і засухою

17 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

Генеральна Асамблея проголосила 17 червня «Всесвітнім днем боротьби з опустелюванням і засухою» в 1995 році у зв’язку з річницею з дня прийняття Конвенції Організації Об’єднаних Націй по боротьбі з опустелюванням 17 червня 1994. Державам пропонувалося присвячувати Всесвітній день підвищенню інформованості про необхідність міжнародної співпраці в боротьбі з опустелюванням і наслідками засухи та про хід здійснення Конвенції по боротьбі з опустелюванням.

Яке сьогодні релігійне свято

17 червня у церковному календарі – день пам’яті святих мучеників Мануїла, Савела та Ісмаїла; преподобного Іпатія, ігумена Руфеніанського.

Святі мученики Мануїл, Савел та Ісмаїл, рідні брати, походили зі знатного перського роду. Батько їх був язичником, мати, християнка, хрестила дітей і виховала їх у твердій вірі в Христа Спасителя. Змужнівши, брати пішли на військову службу. Як посли перського царя Аламундара вони були послані для укладення мирного договору з імператором Юліаном Відступником. Юліан прийняв їх з належними почестями і усіляко виявляв свою милість. Але коли брати відмовилися взяти участь у язичницькому жертвоприношенні, розгніваний Юліан, порушивши закон, заточив мирних посланців чужої країни в темницю, як злочинців.

Святих мучеників підвісили, прикувавши руки і ноги до дерева, в голови встромили цвяхи, а під нігті рук і ніг вбили гострі спиці. Під час катувань святі воїни, як би не відчуваючи мук, славили Бога і молилися. Нарешті, святим мученикам відсікли голови мечами. Тіла їх Юліан наказав спалити, але раптово почався землетрус, земля розступилася і прийняла в свої надра тіла святих мучеників. Через два дні, після молитви християн, земля повернула тіла святих братів.

Багато язичників, які стали свідками дива, увірували в Христа і прийняли Хрещення. Християни з честю поховали мощі святих мучеників – братів Мануїла, Савела і Ісмаїла. Це відбулося в 362 році. З цього часу мощі святих страстотерпців прославилися чудесами.

Святий Іпатій народився у Фрігії (Мала Азія) в сім’ї адвоката і здобув гарну освіту. У віці сорока років преподобний Іпатій був обраний ігуменом і протягом сорока років керував обителлю. Багато ченців, наслідуючи свого наставника, досягли високої духовної досконалості. За своє суворе подвижницьке життя і самовіддану любов до ближніх святий Іпатій отримав від Господа дар чудотворення і зцілень. За його святими молитвами множився хліб в обителі і зцілювалося багато біснуватих, сліпих, зсохлих і кровоточивих, які приходили в монастир.

Преподобний Іпатій помер близько 446 року, у віці вісімдесяти років. Напередодні смерті він передбачив прийдешні біди: спустошливий град, землетрус і напад Атілли на Фракію.

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Що не можна робити цього дня

  • Не можна сваритися, тому що є великий ризик, що сварка стане фатальною.
  • Не варто цього дня сумувати, тому що який у вас настрій, таким буде і майбутнє.
  • Не дозволяється стрибати по землі, можна завдати шкоди урожаю.

Народні прикмети

  • Дивилися, який сьогодні день: колоситься жито – восени буде багато грибів;
  • З'явилося багато павуків до хорошої погоди;
  • Вранці туман стелиться по воді – погода буде ясною;
  • Бджоли активно літають біля вуликів – чекайте на швидкий дощ;
  • Спекотний день – в лісі не буде боровиків;
  • Жито заквітло – пора білити полотна.

Пам’ятні події 17 червня

  • 1462 рік – волоський господар Влад III Дракул здійснив невдалу спробу вбити османського султана Мехмеда II, після чого мусив відступати з
  • Волощини.
  • 1621 рік – під час наради у Сухій Діброві під Білою Церквою Петро Сагайдачний запропонував гетьману Якову Бородавці об'єднати їхні козацькі війська й виступити на допомогу річпосполитському війську проти османського під Хотином.
  • 1709 рік – поблизу села Нижні Млини, неподалік від Полтавської фортеці, в битві з московським загоном поранено в ногу шведського короля Карла XII.
  • 1885 рік – до нью-йоркської гавані прибула Статуя Свободи – дарунок французького народу Сполученим Штатам Америки.
  • 1917 рік – у Києві відкрито II Всеукраїнський військовий з'їзд (тривав до 23 червня), під час якого було проголошено автономію України.
  • 1944 рік – здобувши незалежність від Данії, Ісландія проголосила себе республікою.
  • 1950 рік – чиказький лікар Річард Лоулер за 45 хвилин здійснив першу операцію з пересадки нирки людині.
  • 1953 рік – у Східній Німеччині почалося повстання проти сталінського режиму, яке було жорстоко придушене з застосуванням танків.
  • 2008 рік – організація Mozilla Foundation влаштувала так званий Download Day 2008 з метою встановити новий рекорд Гінесса для програми, що була завантажена найбільшу кількість разів через інтернет упродовж однієї доби.
  • 2022 рік – Єврокомісія рекомендувала надати Україні статус кандидата в члени ЄС.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Йосип, Кирило, Климент, Микита, Діна, Пелагея.

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Теги: церква свята релігія Україна традиції свято

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