Українські хакери викачали інформацію про пів тисячі об'єктів Міноборони РФ

Хакери «зламали» російське держпідприємство, яке будує військові об’єкти по всій території РФ

Українські хакери зламали держпідприємство Російської Федерації та викрали документацію на 500 об’єктів російського Міністерства оборони. Про це повідомили джерела «Главкома».

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Хакери угрупування Blackjack, які, ймовірно, мають відношення до СБУ, «зламали» російське держпідприємство, яке будує військові об’єкти по всій території РФ.

Хакери угрупування Blackjack, які, ймовірно, мають відношення до СБУ, «зламали» російське держпідприємство фото: «Главком»

Українські кібери викачали понад 1,2 терабайта даних «Головного військово-будівельного управління по спеціальних об’єктах». За даними джерел «Главкома», це понад 500 паспортів військових об’єктів міноборони РФ:

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арсенали озброєння;

майданчики зенітно-ракетних комплексів;

штаби;

казарми, в тому числі й розташовані на захоплених ворогом територіях України;

інша технічно-проектна документація.

Кібервоїни викачали понад 1,2 терабайта даних «Головного військово-будівельного управління по спеціальних об’єктах» фото: «Главком»

Російські спецбудівники залишились без усього масиву даних та резервних копій інформації фото: «Главком»

Хакери також знесли сім серверів та зашифрували понад 150 комп’ютерів співробітників установи. Фактично російські спецбудівники залишились без усього масиву даних та резервних копій інформації.

Нагадаємо, хакери угрупування Head Mare зламали сервісну систему, яка обслуговувала російські залізниці (РЖД) і «Роснефти». У документах виявлено паролі та службову документацію.

До слова, українські хакери вдруге за кілька днів атакували російського інтернет-провайдера «Аркадо Телеком», який надає послуги адміністрації президента РФ та ФСБ.