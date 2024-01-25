«Нафтогаз» повідомив про масштабну кібератаку
Про строки відновлення сервісів буде повідомлено додатково
НАК «Нафтогаз Україна» зафіксував масштабну хакерську атаку, внаслідок чого не працюють кол-центр та низка сайтів компаній групи. Про це повідомляє пресслужба «Нафтогазу».
«Шановні клієнти ГК «Нафтогаз України» та «Газмережі». Зафіксовано масштабну кібератаку на один із дата-центрів, який використовують наші компанії. Наразі вебсайти та кол-центр не працюють», – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що про строки відновлення сервісів повідомлять додатково.
Раніше застосунок Monobank заявив про нову хакерську атаку.
Нагадаємо, Головне управління розвідки повідомило, що у Росії знищено базу даних далекосхідного науково-дослідного центру космічної гідрометеорології «Планета». Вказане російське державне підприємство федерального рівня займається прийомом та обробкою даних із супутників, а також забезпечує відповідною продукцією понад 50 державних суб’єктів: передусім Міністерство оборони, Генеральний штаб та служби МНС РФ.
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