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Масштабна атака на «Київстар». СБУ повідомила нові деталі

Христина Петренко
glavcom.ua
Масштабна атака на «Київстар». СБУ повідомила нові деталі
Хакери проникли у мережу Київстар задовго до атаки
фото з відкритих джерел

Зловмисники були в системі щонайменше з травня 2023 року

Російські хакери 12 грудня 2023 року здійснили масштабну кібератаку на українського телекомунікаційного оператора «Київстар». Проте у самій системі перебували щонайменше з травня минулого року. Про це в інтерв’ю Reuters повідомив керівник Департаменту кібербезпеки Служби безпеки України Ілля Вітюк.

За його словами, під час розслідування СБУ встановила, що хакери, ймовірно, намагалися проникнути в «Київстар» у березні або ще раніше: «Наразі ми можемо з упевненістю сказати, що вони були в системі щонайменше з травня 2023 року. Я не можу зараз сказати, з якого часу вони мали ... повний доступ: ймовірно, щонайменше з листопада».

Хакерська атака на Київстар
Хакерська атака на Київстар
Ілюстративне фото

Наслідки атаки

Керівник Департаменту кібербезпеки назвав атаку на «Київстар» «великим попередженням не тільки для України, але й для всього західного світу, щоб зрозуміти, що насправді ніхто не є недоторканним».

Він зазначив, що атака знищила «майже все», включно із тисячами віртуальних серверів і ПК, і стала, ймовірно, першим прикладом руйнівної кібератаки, яка «повністю знищила ядро телекомунікаційного оператора».

Атака завдала «катастрофічних» руйнувань. Її метою був психологічний удар та збір розвідувальних даних.

За оцінками СБУ, хакери могли б викрасти особисту інформацію, виявити місцеперебування телефонів, перехопити SMS-повідомлення і, можливо, викрасти акаунти Telegram.

Як заявляють у компанії «Київстар», вони тісно співпрацюють з СБУ у розслідуванні атаки й вживатимуть всіх необхідних заходів для усунення майбутніх ризиків. Мобільний оператор запевнив, що «фактів витоку персональних і абонентських даних не виявлено».

За словами керівника Департаменту кібербезпеки Служби безпеки України Іллі Вітюка, СБУ допомогла «Київстару» відновити роботу систем за лічені дні та відбити нові кібератаки.

Раніше компанія «Київстар» повідомила, що скасовує наступну плату за тариф для деяких своїх абонентів. 

У відповідь за атаку на українського мобільного оператора хакери знищили IT-інфраструктуру «Росводоканалу».

Теги: росія хакер кібератака Київстар

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