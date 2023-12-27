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Хакери паралізували роботу системи управління підприємствами РФ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Хакери паралізували роботу системи управління підприємствами РФ
Одна з найбільших ERP-систем Росії зупинила роботу через атаки українських хакерів
фото ілюстративне

Наразі клієнти сервісу клієнти не можуть використовувати його та працювати на повну силу

Фахівці української ІТ-армії паралізували роботу російської автоматизованої системи управління підприємствами 1С-Рарус.
Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

«Одна з найбільших ERP-систем ( з англ. Enterprise Resource Planning – система планування ресурсів підприємства – «Главком») у Росії зупинила роботу через атаки української ІТ-армії», – йдеться в повідомленні.

Хакери паралізували роботу системи управління підприємствами РФ фото 1

За даними Мінцифри, наразі клієнти сервісу клієнти не можуть використовувати його та працювати на повну силу. 1С-Рарус налічує 150 000 користувачів, серед яких такі технологічні гіганти та спонсори війни, як «Татнєфть» та ВТБ. Клієнти в крамницях і на заправках не можуть здійснити оплату, бо каса не працює, а це мільйонні збитки для російської економіки.

Теги: хакер росія

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