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Українські хакери вдруге атакували провайдера адміністрації президента РФ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Українські хакери вдруге атакували провайдера адміністрації президента РФ
фото: з відкритих джерел

«Аркадо Телеком» надає увесь спектр послуг звʼязку Адміністрації президента РФ

Українські хакери вдруге за кілька днів атакували російського інтернет-провайдера «Аркадо Телеком», який надає послуги адміністрації президента РФ та ФСБ. Про це йдеться у повідомленні IT Army of Ukraine.

«Пам'ятаєте Аркадо, інтернет-провайдер, який ми приклали 30 грудня. Той, що надійний партнер ФСБ і того, що називається президентом РФ, і всіх інших тоталітарних міньйонів ворога. Не встигли вони повністю відновитися як ми їх приклали знов! Тепер ми вміємо і так», – розповіли в IT ARMY.

«Аркадо Телеком» надає увесь спектр послуг звʼязку Адміністрації президента РФ, Федеральній службі охорони, адміністрації Москви та Московської області, Головному управлінню безпеки дорожнього руху, Головному управлінню внутрішніх справ РФ, «Сбербанку».

Раніше повідомлялося, що українські хакери «витягнули» з сайту РФ секретні дані про окупантів.

Теги: хакер росія

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