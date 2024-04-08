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Українські хакери зламали базу воєнно-промислового комплексу РФ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Українські хакери зламали базу воєнно-промислового комплексу РФ
Українська хакерська група Blackjack з кібердепартамент СБУ провели спільну спецоперацію
фото з відкритих джерел

Знищення російського хмарного сервісу стало відплатою за атаку на український дата-центр «Парковий» у січні цього року

Українські хакери, які можуть бути пов'язані з кіберами СБУ, знищили дата-центр, яким користувався російський воєнно-промисловий комплекс, нафтогаз та телеком. Про це повідомляють джерела «Главкома».

Як зазначається, у хмарному сервісі OwenCloud.ru свої дані тримали більше 10 тис. юросіб – підприємства російського воєнно-промислового комплексу, нафтогазового, металургійного, авіакосмічного комплексів, а також телекомунікаційні гіганти. Серед них: «Уральський завод цивільної авіації», «НВП «РУБИН» (входить до складу холдингу «Роселектроніка»), «Уральський завод спецтехніки», Газпром, Трансгаз, Лукойл, Роснафта, «Норільський нікель», Ростелеком, Телеком, Мегафон.

За даними джерел, це була спільна операція української хакерської групи Blackjack з кібердепартаментом СБУ. Вони знищили більш ніж 300Тб даних. Це – 400 віртуальних та 42 фізичних сервери, на яких розміщувалася внутрішня документація, резервні копії та інші програми, через які клієнти віддалено керували виробничими процесами на підприємствах.

Знищення російського хмарного сервісу стало відплатою за атаку на український дата-центр «Парковий» у січні цього року.

Раніше повідомлялося, що українські хакери отримали доступ до більше ніж 100 російських сайтів і завдали ворогу збитків на понад $12 млрд. Зазначається, що команда хакерської групи «UA25» отримала доступ до понад 100 російських сайтів за декілька хвилин.

повідомлялося, що українські хакери атакували ІТ-компанію, що працювала на російську «оборонку».

Теги: СБУ хакер

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