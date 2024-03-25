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Глава СБУ пояснив, яку особливість мають спецоперації проти Росії

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Глава СБУ пояснив, яку особливість мають спецоперації проти Росії
За допомогою морських дронів Sea Baby (на фото) та «Мамай» вдалося уразити 11 російських кораблів
фото з відкритих джерел

За словами Малюка, СБУ завжди на крок попереду за Росію

Служба безпеки України ніколи не повторюється у своїх спецопераціях. Про це заявив глава СБУ Василь Малюк в інтерв’ю телеканалу ICTV.

«Нехай росіяни очікують на чергову бавовну… Ми ніколи не повторюємося і якщо вони (РФ – «Главком») десь видозмінюються у своїй обороні щодо наших морських дронів, то ми йдемо на крок попереду. Всьому свій час, ви все побачите», – сказав він..

Як зазначив Малюк, за допомогою морських дронів Sea Baby та «Мамай» вдалося уразити 11 російських кораблів.

Нагадаємо, Україна значно модернізувала морські дрони Sea Baby. Тепер вони стали швидшими та потужнішими.

Раніше повідомлялося, що український морський безпілотник Magura 5 був представлений компанією Спецтехноекспорт під час проведення виставки International Defence Industry Fair (IDEF 2023). Вперше його застосували 1 лютого 2024 року, коли шість безпілотників потопили російський ракетний катер «Івановєц».

До слова, морські надводні дрони, які успішно атакували Кримський міст, а також російський десантний корабель «Оленегорський горняк» і танкер «SIG», є власною технічною розробкою СБУ.

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Теги: СБУ війна безпілотник Василь Малюк дрон

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