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Затримано 19-річну студентку-зрадницю, яка шпигувала за співробітниками СБУ (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Затримано 19-річну студентку-зрадницю, яка шпигувала за співробітниками СБУ (фото)
Затриманій агентці ФСБ загрожує довічне ув’язнення
фото: пресслужба СБУ

Дівчину було дистанційно завербовано через її хрещену-колаборантку

Контррозвідка Служби безпеки затримала агентку ФСБ, яка намагалася шпигувати за співробітниками СБУ та коригувала ракетні удари по підприємствах Запорізької області, що задіяні в оборонно-промисловому комплексі.

Як повідомляє пресцентр СБУ, на замовлення ФСБ Росії фігурантка шпигувала за місцевими співробітниками СБУ, щоб встановити запасні пункти дислокації служби. У подальшому ворог планував використати цю інформацію для підготовки ракетних ударів.

Крім того зловмисниця намагалась встановити точні координати підприємств, які задіяні в оборонно-промисловому комплексі України.

Для цього вона отримувала від окупантів орієнтовні геолокації оборонних заводів, а потім поблизу них проводила дорозвідку на місцевості.

Під час стеження фігурантка фіксувала максимум інформації про об’єкти: від режиму їхньої роботи до інтенсивності руху вантажної техніки на відкритій території цехів.

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Також вона «втемну» використовувала своїх друзів та одногрупників, у яких під час дружніх розмов розпитувала потрібну їй інформацію.

За її наведенням загарбники сподівались завдати прицільні ракетно-дронові удари по виробничих підприємствах, однак Служба безпеки завчасно викрила злочинні наміри агресора і затримала російську агентку на етапі збирання розвідувальної інформації.

За даними слідства, ворожою поплічницею виявилась 19-річна студентка місцевого університету, яка потрапила у поле зору ФСБ восени 2023 року.

Згодом дівчину було дистанційно завербовано через її хрещену – колаборантку, що входить до керівного складу окупаційної адміністрації РФ в одному із тимчасово захоплених міст на Запоріжжі.

Саме через неї російська спецслужба давала вказівки завербованій агентці в обласному центрі і приймала «звіти» про виконані завдання.

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Наразі затриманій повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб).

Затриманій повідомлено про підозру у державній зраді, яка вчинена в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб
Затриманій повідомлено про підозру у державній зраді, яка вчинена в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб
фото прес-служба СБУ

Дівчина перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення.   

Раніше повідомлялося, що правоохоронці затримали сім’ю зрадників, які на замовлення ФСБ готували ракетні удари по Україні та хоронили останки загиблих окупантів під Києвом.

Завербовані батько і син готували ракетні удари РФ по столичному регіону. Зокрема вони «зливали» геолокації базування Сил оборони, у тому числі військовослужбовців Сил спеціальних операцій ЗСУ. Також зловмисники передавали до ФСБ координати промислових цехів, де виробляли українські безпілотники.

За наведенням фігурантів загарбники планували здійснити прицільні ракетні удари по українських об’єктах. Однак Служба безпеки зірвала ворожі наміри. У результаті спецоперації на Київщині обох агентів було викрито, задокументовано їхні злочинні дії і затримано.

Теги: державна зрада ворог зрада СБУ

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