Агент ФСБ планував отруїти командування ЗСУ на Запоріжжі (фото, відео)
Агентом ФСБ був українець, батьків якого росіяни посадили до в'язниці і шантажували
Військова контррозвідка Служби безпеки запобігла російській диверсії проти командування Сил оборони на південному фронті. Про це повідомляє пресслужба СБУ.
У результаті спецоперації затримано агента ФСБ, який намагався смертельно отруїти командирів бойового підрозділу ЗСУ в Запорізькій області.
За даними слідства, зловмисником виявився чинний військовослужбовець української армії. Для вчинення злочину він планував додати отруйну речовину у воду лазне-прального комплексу, яким користувався командний склад ЗСУ.
«Співробітники СБУ завчасно викрили зв'язок зрадника з російською спецслужбою і «покроково» задокументували його підривну діяльність проти України», – зазначають правоохоронці.
Крім того у ході розслідування Служба безпеки встановила, що зловмисник виконував ще одне завдання – розвідував для ФСБ місця дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ на передовій.
За даними слідства, фігурант був завербований через його батьків, які проживають на тимчасово окупованій частині території Луганщини. Як встановило розслідування, загарбники викрали родичів чоловіка прямо з їхнього помешкання, а потім ув’язнили до місцевої російської катівні.
«Там потерпілих піддавали жорстоким тортурам, вимагаючи, щоб вони вмовили їхнього сина працювати на користь країни-агресора. Подальша комунікація між зрадником та його російським «куратором» відбувалась через анонімний чат у месенджері», – зазначають правоохоронці.
Під час обшуку у затриманого вилучено мобільний телефон, який він використовував для спілкування з окупантами. На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру.
Нагадаємо, СБУ оголосила підозру окупанту, який розстріляв полоненого воїна.
За даними слідства та військової контррозвідки СБУ, 6 січня цього року Курашов розстріляв бійця ЗСУ, якого росіяни взяли в полон під час «м’ясного» штурму РФ. Він здійснив щонайменше 3 прицільні постріли в полоненого українця.
На Вінниччині затримано дружину ексрегіонала, яка шпигувала для ФСБ. Крім того, жінка цікавилася геолокаціями медустанов, де лікуються українські захисники, та розвідувала маршрути руху військових ешелонів. Цю інформацію в – хотіли використати для ударів ракетами та дронами.
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