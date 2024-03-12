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Агент ФСБ планував отруїти командування ЗСУ на Запоріжжі (фото, відео)

Катерина Іванова
glavcom.ua
Агент ФСБ планував отруїти командування ЗСУ на Запоріжжі (фото, відео)
«Співробітники СБУ завчасно викрили зв'язок зрадника з російською спецслужбою і «покроково» задокументували його підривну діяльність проти України», – зазначають правоохоронці
фото: СБУ

Агентом ФСБ був українець, батьків якого росіяни посадили до в'язниці і шантажували

Військова контррозвідка Служби безпеки запобігла російській диверсії проти командування Сил оборони на південному фронті. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

У результаті спецоперації затримано агента ФСБ, який намагався смертельно отруїти командирів бойового підрозділу ЗСУ в Запорізькій області.

За даними слідства, зловмисником виявився чинний військовослужбовець української армії. Для вчинення злочину він планував додати отруйну речовину у воду лазне-прального комплексу, яким користувався командний склад ЗСУ.

«Співробітники СБУ завчасно викрили зв'язок зрадника з російською спецслужбою і «покроково» задокументували його підривну діяльність проти України», – зазначають правоохоронці.

Крім того у ході розслідування Служба безпеки встановила, що зловмисник виконував ще одне завдання – розвідував для ФСБ місця дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ на передовій.

Агент ФСБ планував отруїти командування ЗСУ на Запоріжжі (фото, відео) фото 1
фото: СБУ

За даними слідства, фігурант був завербований через його батьків, які проживають на тимчасово окупованій частині території Луганщини. Як встановило розслідування, загарбники викрали родичів чоловіка прямо з їхнього помешкання, а потім ув’язнили до місцевої російської катівні.

«Там потерпілих піддавали жорстоким тортурам, вимагаючи, щоб вони вмовили їхнього сина працювати на користь країни-агресора. Подальша комунікація між зрадником та його російським «куратором» відбувалась через анонімний чат у месенджері», – зазначають правоохоронці.

Агент ФСБ планував отруїти командування ЗСУ на Запоріжжі (фото, відео) фото 2
фото: СБУ
Агент ФСБ планував отруїти командування ЗСУ на Запоріжжі (фото, відео) фото 3
фото: СБУ

Під час обшуку у затриманого вилучено мобільний телефон, який він використовував для спілкування з окупантами. На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру.

Нагадаємо, СБУ оголосила підозру окупанту, який розстріляв полоненого воїна.

За даними слідства та військової контррозвідки СБУ, 6 січня цього року Курашов розстріляв бійця ЗСУ, якого росіяни взяли в полон під час «м’ясного» штурму РФ. Він здійснив щонайменше 3 прицільні постріли в полоненого українця.

На Вінниччині затримано дружину ексрегіонала, яка шпигувала для ФСБ. Крім того, жінка цікавилася геолокаціями медустанов, де лікуються українські захисники, та розвідувала маршрути руху військових ешелонів. Цю інформацію в – хотіли використати для ударів ракетами та дронами.

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Теги: СБУ телефон полон розслідування жінка росіяни

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